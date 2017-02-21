الشعب التعيس في زمن ابلبس

الطيب محمد جاده

من سوء حظ الشعب السوداني أن يشهد ويعيش في أخر زمانه نماذج للهوس الديني المفرط في البشاعة ، الذي يعكس حالة مرضية تتخذ من الدين غطاء كما هو الحال في سلوك الاخوان المعفنيين “الكيزان” وسلوك الكيزان الذي قسم ظهر السودان ، ومن سوء حظنا أن هذا الهوس الديني يخترق اليوم بقوة الجهل وينتشر وسط المتخلفين في سوداننا ، وما تزال كل النظريات التفسيرية عاجزة عن فهم هذا الهوس ، رغم وجود أمثلة له في التاريخ .

كيف يمكن تفسير سلوك جماعة الهوس الديني في السودان ، لا يوجد اي تفسير لجماعة الهوس الديني في السودان لان ليس لهم علاقة بالدين الاسلامي ولا بالمسيحية ولا اليهودية ، فأي دين يدان به هؤلاء الاخوان ، لا يمكن تفسير سلوكهم الا بالهوس الديني وخطورت هذا الهوس الإنهيار الظاهر علي السودان ، ولكن قلة ممن يفتحون النار ليلا ونهارا على جماعة الهوس الديني ، والقليل منا يجرؤ في الحديث عنهم .

في علم النفس الاجتماعي يمكن للجماعات ان تمرض ليس بأمراض جسدية بل بأمراض ثقافية واجتماعية ونفسية ، وعادة ما يكون الفهم والتفسير السطحي للأديان ، حيث يتحول الفشل وعدم القدرة على الوصول إلى التطلعات لحالة قابلة لامتصاص كل أشكال الهوس الذي تختلط فيه العواطف المنفلتة مع الخرافة وقوة الحدس والخوف من الغيب والجنس والعنف والطقوس والتركيز على المظاهر الخارجية ، وأن تخلق لها ملاذا نفسيا آمنا وأن تعدها بمصير غيبي آخر.

الإصلاح الديني، يعني إنقاذ الإسلام من هذا المرض الجماعي المدمر، فالعقدة الكبرى ليست في العلاقة بين الدين والسياسة في السودان فالمسألة اكبر من ذلك وما هذه العلاقة إلا احد مظاهر مركب اجتماعي وثقافي وسياسي معقد بقي راكدا لزمن طويل ، لقد خسرنا معركة بقاء السودان موحدا مع جماعة الهوس الديني .

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