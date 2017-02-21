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    • الهجوم على الحرية

    February 21, 2017  

    صلاح جلال

    حرية الإعلام وحرية الفكر هى أساس الحقوق فى الحريات العامة

    لقد إطلعت على مقال الاستاذه الصحفية شمائل النور مقال نقدى عادى موجه لحركة الأخوان المسلمين تصدى له الجهل النشط الذى أفرزته حقبة الإنقاذ وهو يصور نقد الأخوان المسلمين وسلوكهم هو نقد للدين هنا تكمن الخطورة عندما يتماهى الوضعى مع المقدس ويعتقد فى تقديس كل منتجاته وهى جهد إنسانى عادى قابل للخطأ والصواب

    لقد تدرع السلفيون بالفقه وقدسوه حتى أصبح الخروج على رأى فقهى خروج عن الدين وكفر به

    هذه الديماجوجية الدينية هى التى دفعت أوربا للثورة العلمانية التى فصلت بين المقدس والمدنس وقادت فى التاريخ الإسلامى لمذابح ومقاتل متعددة لمن خالفو الجماعة وموروث العلماء وإجتهاداتهم وطرحوا التجديد فى أصول الفقة فقد قال الإمام المهدى قبل أكثر من مائة عام لا تأتونى بأقوال الفقهاء وعلماء المذاهب فهم رجال ونحن رجال ( لم تدخل الجندرة فى الفقه فى تلك الحقبة ) إن شئنا أخذنا فتواهم وإن شئنا طرحناه

    هنا يتجلى تجسيد الفصل بين الفقه والمحكم من القرآن وإعاد الفقه إلى أصلة الإنسانى بلا تقديس وإلزام باتباع كما قال أحد المنكفئين إذا دخل السلف جحر ضب خرب دخلنا خلفهم

    الهجوم باسم المقدس على رأى جريمة خطيرة يجب رفضها وإدانتها لأنها إستبطان لتسلط بإسم الله وإفتراءاً وجوراً على الحرية

    فسلوك حركة الأخوان المسلمين الذى إنتقدته الأستاذة شمائل يجب أن يخضع للفحص والتمحيص والتشكك بإستمرار والمسائلة والمحاسبة عما فيه من إنحرافات

    لقد كتبت لمرشد الجماعة الدكتور حسن الترابى يرحمة الله قبل وفاته رسالة تحت عنوان ( لايصلح العطار ما أفسده الدهر ) نقداً لمنهج الجماعة وفساد منهجها فى التربية وتقويم السلوك هل بهذا المقال أكون من الخارجين على الله

    الحملة على الصحفية شمائل النور هى موقف ضد الحريات وهو موقف أصبح معروف لهذه الجماعة الكافرة بحق الإنسان فى الحرية والطلاقة وهى معركتنا معهم منذ أن تحركت دباباتهم لوئد الحرية وتأسيس سلطة المغالبة القائمة على فقه الشوكة والسلطان

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