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    • قصيدة فى نعى المعلمة الشهيدة / رقية محمد صلاح

    February 20, 2017  

    (بكري حمزة – فيسبوك)

    طبشيرة تضوي مسيرة ..

    لا بتاكل يوم حق غيرا ..

    لا بتعرف طعم الزيف ..

    أحلاما بسيطة نضيرة ..

    كراس و قلم رصاص ..

    و كتاب مجاني لطفلة ..

    و دروس من غير تسعيرة ..

    طبشيرة بياضا الناصع ..

    زي نية ست ( رقية ) ..

    زي توبا الساتر دوما ..

    في الحصة و هي بتشرح ..

    في الفصل كما في الشارع ..

    في سكة بيتا كذلك ..

    في الصبح و حين ظهيرة ..

    و الست ( رقية ) بتعمل

    في الثورة الحارة تلاتة

    الحارة تلاتة و واحد ..

    تحديدا جنب السوق ..

    في مدرسة للأطفال ..

    لا غابت يوم عن حصة ..

    أو جات متأخرة عمدا ..

    و ما اعتذرت عن تأخيرا

    لا يوم أنبها موجه ..

    لا يوم ذلاها مديرا ..

    ذلاها وطنا المؤسف

    أوغادو الدجالين ..

    إشرافو و ناس المكتب

    المدراء الطبالين ..

    لا هدمو تلك البير ..

    لا طالبو بي تغييرا ..

    لا أضربو يوم رافضين ..

    لا قالوا الحالة خطيرة ..

    طبشيرة بتشرح فيزياء

    طبشيرة بتشرح كيمياء

    طبشيرة بترسم عالم ..

    و بتحكي التاريخ حالا ..

    بتحل المسألة حتما ..

    حالا بتزيل الحيرة …

    طبشيرة انكسرت سهوا ..

    طبشيرة اغتيلت عمدا ..

    طبشيرة إتلاشت عبثا ..

    لم توهن .. كتر خيرا ..

    يا ساكن القصر .. ظلاما ..

    يا ضمير الشعب .. مناما ..

    يا بنات الفصل ..قياما ..

    يا كسر الوطن .. جبيرا .

    الرحمه والمغفرة لروح الأستاذة رقية.

    http://www.hurriyatsudan.com/?p=218272

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