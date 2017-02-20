الامارات تمنح (وسام زايد) لمطلوب للعدالة الدولية !!

(حريات)

قلَّد قادة دولة الإمارات العربية المتحدة ، عمر حسن البشير ، (وسام زايد) من الطبقة الأولى ، أمس الأحد.

وبررت المصادر الاماراتية الوسام ( تقديراً لمواقف البشير وجمهورية السودان تجاه القضايا العربية ).

تجدر الاشارة الى ان ارفع هيئة قضائية دولية (المحكمة الجنائية الدولية) اصدرت مذكرة للقبض على عمر البشير بتهم ارتكاب الابادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية.

وظل عمر البشير ونظامه منذ 1989 وحتى 2015 حليفا استراتيجيا للنظام الايرانى ، لكن مع تفاقم أزمته الاقتصادية انقلب ليتحالف مع دول الخليج العربية ، بتهافته المعتاد ، عداءاً او صداقةً .

وقال مراقبون سياسيون ان الامارات تحظى بتقدير عالٍ وسط السودانيين ولكن تغليبها مصالحها الآنية مع النظام السودانى على حساب مصالح الشعب السودانى يحط من تقديرها . وربط المراقبون ما بين الوسام الاماراتى لطريد العدالة الدولية وما بين (استئجار) القوات الحكومية السودانية بحرب اليمن ، اضافة الى (بيع) اراضى السودان للمستثمرين الخليجيين .

(للمزيد الروابط أدناه):

http://www.hurriyatsudan.com/?p=218222

http://www.hurriyatsudan.com/?p=217159

http://www.hurriyatsudan.com/?p=178571

http://www.hurriyatsudan.com/?p=204848

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