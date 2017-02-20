زيادة مخيفة فى أمراض القلب والشرايين : 36 ألف مريض فى عام واحد

(الجريدة)

اكدت المدير العام لمستشفى احمد قاسم للقلب استشارية أمراض القلب د. هدى حامد وجود زيادة وصفتها بـ (المخيفة) في اعداد مرضى القلب والشرايين بالمستشفى الذي يعتبر اول مستشفى تخصصي لعلاج القلب بالسودان، وكشفت عن حاجتهم لاختصاصيين في جراحة الاطفال لوجود جراح واحد في المجال في كل السودان.

وأوضحت المدير العام ان عدد المرضى في 2016م بلغ 36 ألف مريض، مقارنة بعدد 25 ألف مريض في العام 2015م، وأبانت ان المرضى من فئات عمرية مختلفة من الجنسين، وعزت الزيادة الى التغيرات التي طرأت على نمط حياة المواطن والتوتر، اضافة الى التدخين وانتشار تناول الاطعمة الجاهزة وعدم ممارسة الرياضة.

وكشفت المدير العام لمستشفى احمد قاسم للقلب، في تحقيق لـ (الجريدة) ينشر لاحقاً ان السبب في ازدياد حالات الوفيات نتيجة الذبحة الصدرية هو تأخر وصول المرضى لأقسام الطوارئ بالمستشفيات التي تقدم الاسعافات الفورية والمتمثلة في (مذيبات الجلطة) والتي لا تعتبر مفيدة الا خلال 12 ساعة من حدوث (الجلطة)، ونصحت بالحرص على وصول المرضى الى المراكز العلاجية حال ظهور علامات الاصابة بالذبحة.

وأشارت د. هدى الى حاجة المستشفى لجراحين في جراحة القلب للأطفال، ونوهت الى وجود جراح واحد في كل السودان.

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