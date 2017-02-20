خفر السواحل الأمريكي ببورتسودان غداً لبحث أمن وسلامة الموانئ

(التيار)

قال المدير العام لهيئة الموانىء البحرية السودانية د. جلال الدين محمد شلية، إنّ وفداً يمثل خفر السواحل الأمريكي سيبدأ زيارة غداً إلى بورتسودان تمتد لأسبوع في مُهمّة روتينية.

وأوضح شلية في تصريحٍ لـ (التيار) أنّ وفداً رفيع المُستوى من حرس خفر السواحل الأمريكية سيصل إلى هيئة الموانىء ببورتسودان، في إطار التعاون البنّاء بين الجانبين ومُواصلة التباحث في العَديد من القضايا المُشتركة المُختصة بالمُدوّنة الدوليّة لأمن الموانئ والبواخر، وأكّد شلية أنّه سيتم خلال زيارة وفد حرس السواحل الأمريكي – التي تستغرق عدة أيام – التباحث حول إمكانية صيانة بعض مُعدّات الاتصالات وجوانب الأمن والسلامة بهيئة الموانىء السودانية.

وعلمت (التيَّار) من مصادرها أنّه سَيتم خلال زيارة وفد حرس السواحل الأمريكي – التي تستغرق عدة أيام – التباحث حول إمكانية صيانة بعض معدات الاتصالات وجوانب الأمن والسلامة بهيئة الموانىء السُّودانية، كما سيعقد فريق خفر السواحل الأمريكي، اجتماعات مُشتركة مع اللجنة الأمنية المُختصة بالمُدوّنة الدولية، فَضْلاً عن مُناقشة مسار العمل والتطبيقات الأمنية وكيفية إحداث التنسيق المطلوب في تنفيذ الإجراءات الملاحية، كما سيشمل برنامج زيارة وفد خفر السواحل الأمريكي، زيارة ميدانية لكل من الميناء الجنوبي ببورتسودان، الشمالي وميناءي الخير وبشائر, والميناء الأخضر، فَضْلاً عن عقد لقاءات مع الإدارة العليا للهيئة ومسؤولي المُدوِّنة الدولية في الموانىء العاملة، إضافةً إلى اللجنة المُختصة بتطبيق وتنفيذ مُتطلبات المُدوّنة.. ومن المتوقع أن تسهم الزيارة في تحقيق مكاسب عديدة في مجالات الأمن والسلامة خَاصّةً وأنّها تأتي ضمن زيارات عديدة مُتبادلة بين هيئة الموانئ البحرية بالسودان وسُلطات خفر السواحل الأمريكية.

يُذكر ان خفر السواحل تتبع الى إدارة البحرية بوزارة الدفاع الأمريكية التي يرأسها وزير الدفاع الأمريكي.. في أكثر الأحيان يكون قائد العمليات البحرية هو صاحب أعلى رتبة عَسكرية في البحرية الأمريكية ولكن صاحب الرتبة العسكرية الأعلى حالياً هو نائب رئيس هيئة الأركان المُشتركة ويشغل المنصب حالياً جيمس وينفيلد.

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