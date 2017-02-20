حماية شمائل ومواجهة ( الحالة الجزولية ) المتطرفة

(التيار)

بلا انحناء

حماية شمائل ومواجهة ( الحالة الجزولية ) المتطرفة

فاطمة غزالي

في ظل دولة المشروع الحضاري التي أعطت لذاتها حق إهدار كرامة الإنسان السوداني باسم الدين ، لم يكن الأمر مدهشاً في أن تواجه الزميلة الكاتبة الصحفية شمائل النور حرباً كلامية أشعلها الطيب مصطفى ،الخال الرئاسي ، لأنها انتقدت سلوك بعض الإسلاميين بشأن منطق ادعاء الانشغال بالفضيلة. لم ينته الأمر بالإساءة القاسية التي وجهها لها الطيب مصطفى، الذي يحمل وزر انفصال الجنوب بسبب عنصريته العرقية، بل سلم الراية للإسلامي المتطرف محمد الجزولي وهو بدوره مارس الإرهاب الفكري بمقال يعبر عن فكره المتطرف الذي لا يحترم الرأي الاخر ، ويسلبه حقه في حرية التعبير ويحجر على العقول التعبير عن ذاتها بحجة المخالفة للعقيدة والثقافة ، بكل معاني هذا التطرف صعد الجزولي إلى منابر المساجد للتعريض ب(شمائل) في خطبة الجمعة ووضعها هي وزملاءها وزميلاتها هدفاً للمتطرفين، في خطوة تؤكد محاولات خلق العداوة بين الصحافة السودانية والمجتمع بدعوى أنها تستهدف قيم الدين.

تحويل المعركة من السجال بالرأي والرأي الآخر إلى ساحات المساجد ،بدعوى حماية الفضيلة، أمر يشكل خطورة على الزميلة شمائل وتقع مسؤولية الحماية بالدرجة الأولى على الحكومة ، والمطلوب من كل المدافعين عن حقوق الإنسان والمؤمنين بالكرامة الإنسانية التصدي للهجمة التي تواجهها ، لأن استهداف حقها في الحياة أمر وارد ، ما دامت معركتها مع المتشددين الذين احتقنت قلوبهم بالتطرف والغلوّ الذي يؤدي إلى الإرهاب الفكري الذي يقود إلى الإرهاب الجسدي (قتل/ تدمير/ تخريب/ و تخويف الأبرياء) ، وسبق وأن شهدت الصحافة السودانية حادثتين كانتا نتاجا للتطرف الفكري ، كانت نتائجه قتل الصحفي الأستاذ محمد أحمد طه، والاعتداء على الأستاذ عثمان ميرغني رئيس تحرير صحيفة التيار. إذاً معركة الصحافة السودانية الآن مع أصحاب الإرهاب الفكري ، أمثال محمد الجزولي ، المتطرف المخالف لدين مجتمعه الذي عرف بالتسامح ويعمل بمقولة الإمام الشافعي -رحمه الله- “رأيي صواب يحتمل الخطأ، ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب” .

معركة الصحافة الآن مع الحالة ( الجزولية المتطرفة ) التي تعبر عن مدى الظلامية التي وضعت وصممت لها الإنقاذ شعار (في سبيل ديننا) وهي تسمح بصمتها للمتطرفين بإرهاب المخالفين لهم في الرأي ، وهي تعلم أنهم يفعلون كل شيء لمحاربة الفكر القادم ، وسجن الفرد في اطار الخوف والعداء لكل شيء حوله ، ووضعه في قالب لا يتجاوزه ، وإلا اعُتبر كافرا أو فاسقاً ، لابد للصحافة السودانية ان تكسب هذه المعركة للتخلص من الأفكار التي تعلم مجتمعنا الكره والانتقام والعدائية ، وتقضي على المحبة والتسامح، نحن بحاجة إلى فكر إنساني سليم متوازن.

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