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    • هيئة محامي دارفور تتضامن مع الصحفية شمائل النور فى مواجهة الإرهاب

    February 20, 2017  

    (حريات)

    بيان

    هيئة محامي دارفور

    في التضامن مع الأستاذة /شمائل النور لمواجهة الإرهاب

    تعرضت الأستاذة الصحفية شمائل النور لموجة من الإرهاب اللفظي والتحريض من الأقزام الذين يستثمرون في العقيدة ودور العبادة ويتسترون خلف منابر الدين الإسلامي السمح ودور الصحف وهيئات السلطان فيبثون سموم تشوهاتهم الذاتية وأمراضهم النفسية وقد تملقوا السلطة وفتنوا بمداهنة الحاكم وملذات الحياة ومباهجها ,غرر بالشباب ودفع بهم إلي الإرهاب وشيوخ السلطان يتنعمون بطيب الحياة والقصور الشواهق وحور الحياة الدنيا مثني وثلاث ورباع وما خفي أعظم .

    الأستاذة الصحفية شمائل النور ظلت تمارس بمسؤولية متناهية التنوير بمدي خطورة الإرهاب والمستثمرين فيه ولنفاذ قلمها وقوة شكيمتها وامتلاكها للحجة والبيان لم يجد الأقزام من وسيلة لمناهضتها سوي تأليب الرأي العام ضدها بوسائل رخيصة تفتقرلأبسط مبادئ القيم فخرجت حملة الإرهاب ضدها عارية من الحقائق,مجردة من الأخلاق,هزيلة من الفكر ومشوهة للإسلام وقيمه ولخطورة نتائج الحملة الإرهابية علي حياة الأستاذة شمائل النور تدعو الهيئة لمحاصرة الإرهاب والتصدي للإرهابيين بمسؤولية التضامن والإنفراد .

    هيئة محامي دارفور

    20/2/2017.

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