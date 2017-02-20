خبراء حقوقيون يحثون كينيا وجنوب السودان على كشف مصير ومكان وجود مختطفين

(وكالات)

دعت مجموعة من خبراء الأمم المتحدة معنية بحالات الاختفاء القسري حكومتي كينيا وجنوب السودان إلى الكشف عن مصير رجلين من جنوب السودان كانا قد اختطفا في كينيا الشهر الماضي.

ولم ترد أخبار عن دونغ صموئيل لواك، وهو ناشط في مجال حقوق الإنسان كان قد منح وضع لاجئ في كينيا، وأغري إيزيبون، رئيس الشؤون الإنسانية في الجناح المعارض في الجيش الشعبي لتحرير السودان منذ اختطافهما في نيروبي الذي زعم أنه تم بمشاركة عناصر أمن من كلا البلدين.

وقال بيان صادر عن الفريق “الجلسات الجارية وأمر اعتقال صدر مؤخرا يشتبه بأن له صلة بحالات الاختفاء هي خطوات إيجابية في الاتجاه الصحيح. ومع ذلك، لا بد من تكثيف الجهود من أجل ضمان إجراء تحقيقات ذات مصداقية، بما في ذلك في الدور المزعوم لعناصر الأمن الكينية، وتحديد مكان وجود الرجلين فورا” مؤكدا على أن الاختفاء القسري هو جريمة جسيمة وانتهاك لكرامة الإنسان.

كما دعا فريق الخبراء السلطات في كينيا وجنوب السودان إلى ضمان سلامة وحماية الرجلين وتوفير الحماية للشهود الذين يمكنهم المساعدة في تحديد أماكن وجودهما.

وشدد الفريق العامل على أن عودة النشطاء أو ترحيلهم إلى جنوب السودان سيكون انتهاكا للمادة الثامنة من إعلان الأمم المتحدة لعام 1992 بشأن حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري. وتحظر تلك المادة إعادة شخص إلى أي دولة إذا كانت هناك أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه يواجــه خطر الاختفاء القسري.

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