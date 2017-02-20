اليوم الخيري المفتوح لدعم مستشفى الرحمة بجبال النوبة بمدينة بيرمنجهام

(حريات)

اليوم الخيري المفتوح بمدينة بيرمنجهام – لدعم مستشفى الرحمة بجبال النوبة

شارك إتحاد دارفور بالمملكة المتحدة في اليوم الخيري المفتوح المنظم بواسطة الاشقاء في تضامن أبناء جبال النوبة بالمهجر والشقيقات في تجمع نساء جبال النوبة بيرمنجهام. شمل اليوم عرض للتعدد الثقافي والعادات والتقاليد التي يذخر به شعب النوبة، علاوة عن الرقصات الشعبية، والحُلي والأزياء التي تعكس ذوق إنسان الإقليم.

شمل اليوم ايضاً عرض فلم قلب النوبة، والذي يسرد قصة الإقليم بعيون الشعب واعين د. توم كاتينا، الطبيب الامريكي الذي سافر الي جبال النوبة لتقديم العلاج والمساعدة للناس هناك، ووقف على القصف الجوي المستمر الذي يعيشه إنسان المنطقة من قبل طيران البشير (الهارب من العدالة الدولية) بشكل دوري. وحمل الفلم في طياته عزيمة الشعب هناك على الاستمرارية في الحياة رغم الحرب المفروضة عليه.

اتحاد دارفور في المملكة المتحدة يضم صوته الى الإخوة والاخوات في جبال النوبة على ضرورة التكاتف والوحدة واستمرار العمل المشترك ونشر ثقافاتنا المتعددة وحمل قضية أهل السودان وقضية الهامش واستغلال كل المنابر للنهوض بها حول العالم للانتصار لاهلنا المستضعفين.

حمل اليوم ايضاً الطابع الخيري لجمع المال لدعم مستشفى الرحمة بالاقليم.

مع تحيات الأمانة الإجتماعية

إتحاد دارفور بالمملكة المتحدة

الموقع: darfurunion.wordpress.com

ايميل: darfurunionintheuk@gmail.com

مرفق أدناه كلمة الإتحاد في اليوم المفتوح

كلمة الإتحاد في اليوم الخيري المفتوح ببيرمنجهام

السبت ١٨ فبراير ٢٠١٧

بِسْم الله الرحمن الرحيم

الجمع الكريم، والحضور الموقر،

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

أحيي جمعكم الكريم في هذا اليوم المفتوح الذي يحتفي بالإرث الثقافي لجزء عزيز من السودان الا وهو حبال النوبة، وأشكر بإسم إتحاد دارفور بالمملكة المتحدة المنظمين وعلى رأسهم تضامن ابناء جبال النوبة بالمهجر وايضاً تجمع نساء جبال النوبة بمدينة بريمنجهام على تنظيم هذه الفعالية إحتفاءً بشعب جبال النوبة وما يزخر به من ثقافات وعادات ولغات رغم الحرب المفروضة عليه من قبل حكومة المركز حكومة المؤتمر الوطني.

من رحم المعاناة يخرج الإبداع ومن الكبت تولد الحرية، ومن الإبادة تُنجب روح العزيمة على الإستمرارية في الحياة من خلال إحياء التراث واللغة وعدم التفريط في تذكر الضحايا وما قدموه لنظل نحن احياء.

لا ننسى ونحن نحتفى أن نتذكر ضحايا الإبادة الجماعية، من قتلى وجرحي ومشردين من نازحين داخل السودان ولاجئين في دول الجوار وفي الدياسبورا، أهل معسكر ييدا، ابو شوك، معسكر كلمة، وغيرها من معسكرات الذل والهوان التي فرضت على اهلنا. كل ذلك بأمر مباشر من راس النظام، الهارب من العدالة الدولية عمر البشير، الذي يوظف سلاح طيرانيه لقصف قرى وحلال دارفور جبال النوبة والنيل الازرق.

أيها الحضور الكريم, اليوم يمر السودان بمنعطف خطير أدى الى تفتيت المفتت وتجزئة المُجزأ، وهي السياسة الوحيدة التي تضمن استمرارية النظام الحالي. عليه فان المسؤولية جماعية على أهل الهامش وأهل السودان الشرفاء بالوقوف جنب الى جنب وتوحيد الصف لإنقاذ ما يمكن انقاذه.

نحن في إتحاد دارفور في المملكة المتحدة نعمل جاهدين للطرق على الأبواب المهمة التي تساعد على بقاء قضية أهل السودان العادلة في الدور العالمية وخصوصاً ملف محكمة الجنايات الدولية الذي لا نقبل اي مساومة فيه إلى ان يلقى المجرمين جزاء ما فعلوه في دارفور والنيل الازرق ودارفور وبقية أنحاء السودان. ايضاً سوف نحرص على العمل المشترك مع باقي منظمات المجتمع المدني السوداني لان قضية أهل السودان واحدة لا تتجزأ.

أُكرر الشكر للاشقاء في تضامن أبناء جبال النوبة بالمهجر والشقيقات بتجمع نساء جبال النوبة ببيرمنجهام على تنظيم هذا اليوم الرائع.

ولتحيا ثقافة جبال النوبة ودارفور والسودان

ولكم الشكر لحسن الاستماع

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بابكر سليمان

المتحدث باسم الاتحاد،

وأمين الشؤون الاجتماعية فيه

Email: darfurunionintheuk@gmail.com

Website: darfurunionuk.wordpress.com

التعليقات

( التعليقات الواردة تعبر عن رأي كاتبها ولا تعبر عن رأي الصحيفة)