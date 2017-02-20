فضيحة النخيل.. نقاط أخرى..!

عثمان شبونة

* في تبادلنا المعتاد للرسائل عبر (واتساب) أفادني الدكتور فيصل عوض حسن ببعض السطور ــ أمس ــ تحمل علامات التعجّب في موضوع (شتول النخيل المريضة) التي تم استجلابها لشمال السودان؛ وأجّجت الرأي العام ضد الحكومة (الرخيصة) وشركة أمطار الإماراتية التي أدخلت المرض..!

قبل نشر الفقرات البسيطة؛ أود الإشارة إلى أن الكتابة عبر الواتساب لا تتيح التعبير باستفاضة؛ فأرجو أن يتناول الدكتور فيصل الموضوع من زوايا عديدة برصانته المعهودة؛ وبحكم معرفته في هذا المجال؛ فهو خبير اقتصادي عمل لردح من الزمن في الهيئة العربية للإستثمار والإنماء الزراعي؛ وقد كشف العديد من تجاوزاتها؛ وشنت عليه السلطات السودانية حملات تضييق واعتقالات بسبب ذلك.. و(جُرجر) في المحاكم بتهمة إشانة سمعة رئيس الهيئة ــ آنذاك ــ المدعو (الشرهان)؛ وتمت تبرئة فيصل ثم غادر السودان بأسرته بعد صمود كبير في وجه الفاسدين وعصابات النظام الحاكم..!

د. فيصل في رسالته العجلى؛ يبين بعض التفاصيل بشأن حرق النخيل المصاب بمرض البيوض؛ ويحذر أهل الوجعة (شمالاً) وداخل كل السودان في نهاية الرسالة: يقول:

1 ــ الأخبار ــ اليوم ــ تتحدث عن حرق النخيل الإماراتي المريض.. واظهروا الأمر وكأنه فتح واعجاز!! للأسف السودانيين أكلوا (الطُعم) ووقعوا في فخ (الكيزان) والإماراتيين..!

2 ــ الحكاية أكبر من (حرق النخيل) بكثير وليست بهذه البساطة التي يعتقدها البعض..!

3 ــ باختصار شديد (الكيزان) والإماراتيين نجحوا نجاح كبير في مهمتهم الخبيثة.. فالمرض يتغلغل في التربة وينتقل بالهواء والفترة كانت كافية لتوطينه في البلاد..!

4 ــ حرق الفسائل ــ الآن ــ أو حتى قبلها بأيام لا يعني شيء، فمجرد وصولها كفيل بنقل المرض، وتمثيلية الحرق و(تضخيمها) إعلامياً من قبل السلطات هي محاولة (ماكرة جداً) لامتصاص الغضب الشعبي المتزايد والتنصل من جريمتهم التاريخية القبيحة..!

5 ــ ينبغي محاكمة عاجلة وقاسية لجميع الضالعين في الجريمة ومواصلة الرصد ومناهضة أي وجود اجنبي أو محاوﻻت لاستلاب الأراضي شمالاً..!

6 ــ وليعلم كل السودانيين أن الكيزان والاماراتيين لن يهدأوا أو يكفوا شرهم وانحطاطهم وتربصهم إلاّ لو قطعنا دابرهم..!

7 ــ إياكم والاستكانة وتصديق التمثيلية.. فالمرض (خلاص) تم توطينه بمجرد دخول الفسائل..!

8 ــ يختم دكتور فيصل عوض بإفادة ذات صلة.. يقول: (في منتصف التسعينيات حينما كنت أعمل في المنظمة العربية للتنمية الزراعية، بدأنا مكافحة سوسة النخيل التي دخلت الخليج عبر الإمارات ولم تنجح المكافحة بشكل كامل ونهائي إلى الآن.. (ونحن الآن نبيد السوسة ومعاها كمان مرض البيوض ببرميلين جاز)!!!

* انتهت الرسالة.. وليتها تفيد الغافلين.

أعوذ بالله

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