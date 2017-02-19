الحكم على إثيوبيين بالجلد لاحتجاجهم على زيادة رسوم الاجانب أمام سفارة بلادهم بالخرطوم

(صحف – حريات)

أصدرت محكمة من محاكم الانقاذ بالخرطوم ، أمس، السبت، حكماً بالجلد والغرامة على إثيوبيين تظاهروا امام سفارة بلادهم بالخرطوم.

وقالت صحيفة سودان تربيون إن محكمة امتداد الدرجة الثالثة بالخرطوم أصدرت احكاما بالجلد 40 جلدة والغرامة 5 آلاف جنيه فى مواجهة 65 من المحتجين والسجن شهرين حال تعذر دفع الغرامة.

وتضمن قرار المحكمة رفع توصية لوزير الداخلية بابعاد المحكومين فى أسرع فرصة .

وكان المئات من الإثيوبيين تظاهروا الجمعة أمام سفارة بلادهم احتجاجاً على زيادة رسوم بطاقة الأجانب، وفشلت شرطة البعثات فى تفريقهم ، ما أدى لتدخل شرطة النجدة والعمليات التى فضتهم بالعنف وأوقفت أكثر من 500 منهم.

وبحسب مصادر مطلعة فإن السلطات السودانية فرضت زيادة على رسوم الإقامة الخاصة بالأجانب من 300 جنيه “حوالى 16 دولارا” إلى 2000 جنيه “حوالى 111 دولار”.

وأبلغت السفارة الإثيوبية رعاياها يوم الخميس أنها لم تتلق ردا من السلطات السودانية، بشأن طلب تخفيض تلك الرسوم، لكن مجموعة من الإثيوبيين عادوا يوم الجمعة إلى مقر السفارة فى حى العمارات ودخلوا فى مشادات كلامية مع أعضاء البعثة الدبلوماسية. وعلى إثر ذلك تطور الأمر إلى قذف المحتجين لمبنى السفارة وتدخلت قوات الشرطة مستخدمة الغاز المسيل للدموع واقتادت العشرات من المحتجين.

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