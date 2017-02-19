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    • وفد من المؤتمر السوداني يقدم واجب العزاء في الشهيدة المعلمة رقية صلاح

    February 19, 2017  

    (حريات)

    وفد من المؤتمر السوداني بكرري يقدم واجب العزاء في الأستاذة رقية

    ١٨فبراير

    قام وفد من حزب المؤتمر السوداني فرعية كرري يتقدمه رئيس الحزب المهندس عمر الدقير بزيارة منزل المعلمة الراحلة رقية وتقديم واجب العزاء لأسرتها وذويها .

    وأكد الدقير للأسرة ان ما حدث للفقيدة نتحمل مسؤوليته كلنا كسودانيين تقاعسنا عن القيام بواجبنا تجاه الوطن حتى اصبح مكانا غير ملائم للعيش يفقد فيه الانسان حياته وقبلها كرامته لاتفه الاسباب لذا وجب علينا كلنا التكاتف والعمل من اجل مصلحه وطننا والتي يقف امامها هذا النظام الفاسد الذي حول حياتنا الى جحيم بسبب اهماله للمواطن واهتمامه المتواصل بمصالحه الحزبية فقط لذا فإن زواله هو الخطوه الاولى في تحقيق احلام الاستاذه رقية وكل من رحلوا عنا بسبب الاهمال وعدم قيام الدولة بواجباتها .

    حزب المؤتمر السوداني -ولاية الخرطوم

    إعلام الولاية.

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