الحزن النبيل .. في ذكرى فنان افريقيا الأول (محمد وردي)
بروفيسر عبدالرحمن ابراهيم محمد
الحـــزن الــنــبـيــل
فى ذكرى رحيل فقيد الفن والوطن الأخ الصديق عملاق الفن فى إفريقيا محمد عثمان وردى، عليه الرحمة وله الخلود. ففى يوم السبت الموافق الثامن عشر من فبراير عام 2012 غيب الموت أستاذنا وصديقنا فنان إفريقيا الأول محمد عثمان وردى؛ ذلك الموسيقى الخارق الذى هضم التراث وقفز به إلى المعاصرة بأكثر من ثلاثمائة وخمسين أغنية أبدع تلحينها وأداءها حتى صارت إفريقيا من أقصاها إلى أقصاها تترنم بأغنياته باللغة العربية — رغم أن جلهم لا يفهم معانى كلماتها. كان وطنيا ثوريا سودانيا وإفريقيا وعربيا وعالميا صارع الظلم والطغاة والطغيان ونزف رحيق قلبه من أجل الحب والسلام والغلابة والمسحوقين على إمتداد وطنه وإقليميه والعالم. وظل صامدا على مبادئه إلى يوم رحيله. فكانت قصيدتى فى رثائه وفاءا لعطائه وإعزازا لصداقته وإبداعه فى إحياء ليلة زواجى فى مشهد تقاطر فيه القاصى والدانى فى ميدان الحى جوار نادى العمال بالخرطوم بحرى؛ تماما كليلة “عرس الزين” التى أمتعنا بوصفها أديبنا الراحل الطيب صالح. الأ رحمة الله تتنزل على قبره.:
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وردُ الـــورودِ وروعـــةُ الـحـزنِ الـنـبـيــل
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إحْـتـوطَـبَ الـُرطـبُ
الـنَـدِىُّ تَصــرمًا
والطلعُ شـاخَ
علـى عَـَراجينِ الـنـخــيـلْ
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وتَـسـاقَـطـتْ بِـتلُ الـُورودِ
الـقانياتِ تَـشــتـتـاً
وتَـخـثُراً عـنـدَ الأصـيـلْ
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وتَشـْرنَـقـت كـمـداً
“عَـصافـيرُ الخـريفِ”
الـوادِعاتُ بـلـيـلـها
قـدْ لـفَّـها
“الحَـزنُ النـبـيـلْ”
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وتَـنَاوَحَ الـقِـمْـرِيُ
و”الـطيرُ الـمُهـاجِـرُ”
بالنَـشـيجِ وبالصـريرِ وبالهـديلْ
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وعَـوتَ أعَـاصِـيرُ الـصحارَى
فـي الجِـبالِ وخُـضْـرَةٍ
قـدْ حَـفَّهـا
نِـيـلٌ ونِـيـلْ
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وتَـدَافَـعـتْ حَـرَّى
دمـوعُ الـنْـهـرِ مَـوجـاً
صَـاخِـبَ الإيـقاعِ
نَـزَّافاً يَـسـيـلْ
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فـتَـقَـرَّحـتْ مِـزَقـاً
مآقِـيـنا الحَـيارىَ
غَـائِـراتُ الحُـدْقِ بالأتراحِ
والـدمـعِ الـهَـمِـيـلْ
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فالكلُ يَبْـكـى حَاديَ النـُورِ
الـذي غَـنَى لـهُ:
النهـرُ والشـعبُ
والأشـجارُ
والجَـبَـلُ الأشـمُ
على ُربى تـوتـيلْ
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وتَـسَـْربَل الـفَـجـرُ الوَلـيدُ
بِحَـزَنِه الآسـي
صَـدىً…والْـتاعَ
مـن رجـعِ الـعـويــلْ
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ولَـعَـقْـتَ جُـرحَكَ يا وطـنْ
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وإذا بالـشـعـرِ والأنـغـامِ
تَـبـرُقُ جـلـجَـلاتِ
الـضـوءِ ألْـحَـانـاً
عـلى دربِ الـرحـيلْ
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فَـتَـبَـسَّـمَ الـفَـجـرُ المُـطـلُ
بَـشَـائِـراً تَـحْـكـى
جَــزَالـةَ فـنِّـهِ ألَـقـاً
عـلَى الماضـي الجَـمـيلْ
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مُـسْـتَرجِـعـاً أيَّـامَ
عِـزّةِ مَـجْـدِنـا:
تِـهْــرَاقـا
أشـمُ الاسـمِ والـتاريـخِ
يُـودعُ رايَـة ً عبد الفضـيلْ
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فَـيُـسـطِّـرُ الـتَاريـخُ مَـولـدَ
شـعـبـنا…عِــزاً تَـسَـامـى
يَـنْـشُـدُ الـعَـلـيَـاء
جِـيلاً بـعدَ جـيـل
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يـا مُلـهِـمَ الأجْـيالِ
معنى العَزمِ والإصرارِ
فـي مَـرقـى الـنُـجـومِ
مُـجَـسِّـداً أحْـلامَ
عَـزةَ والـخَـلـيـل
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تَـروى لـنا تَـاريـخَـنـا
فَـيْـضـاً مـن الـسـردِ
الـمُـمَـوْسـق ِ كَـوْثَـرًا
يَــْروى الـغـلـيـلْ
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تَـْرتَـادُ آفـاقَ الـزمانِ
مُـضـمِّـداً عُـمـقَ الجراحِ
بـقـلبِ شـعـبٍ نازفٍ
وتُـزِيـلُ أسـقامَ البـلادِ
بِـبلْسـمٍ يـشـفى الـعـليـلْ
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رمُـوكَ في قَـاعِ الـزَنَازِن
ما انْـكَـسَـْرتَ تَـذلـُلاً
بَـلْ هَـابكَ الـسـجانُ
والـجـلادُ؛ زَانَــكَ
مِنْـهُـمُـو قَـيـدٌ ثَـقـيلْ
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وطَـفِـقْـتَ تَـصْـدَحُ
للـعُـمالِ، للـُزَّراعِ
للـجـوْعَـى وأسْـرَابِ
الضَـحَايا المعـدمـينَ
الـقَـانِـعـيـنَ مـنْ
الـمَزابلِ بالـقَـلـيـلْ
*************
وسَــمَـقـتَ فـي أرضِ
الـمَـنافِـي سَـامـياً
كـمَـنارةِ الإيـمانِ
فـى أرضِ الـطَـهَـارةِ
تَـسْـتَـثـيرُ الـشَــدوَ آمـالا ً
تُـبَـشِّـُر بالـبديـلْ
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ولَـعِـقْـتُ جُـرحَكَ يا وطـنْ
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وردى أخــى…
أنـتَ الـذي عَـلْمـتَنا
مَـعـنى الـنـضـالِ
وروعـةَ النـصـرِ الجَلـيلْ
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ذكـْرتَـنا كَـرري
نَشـيـدَ الـمـجـدِ عـزماً
وكواسِـرُ الفِـْرسَـانِ شُـمٌّ
فَـوقَ هَـامَاتِ الدخـيـلْ
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كالأُسـدِ يُشْـجِيـها الوَغـى
وقَـعْـقَـعَـةُ الـسـلاحِ
تُـثِـيـُرهـا رقـصـاً
علـى وقْـعِ
الـحَـوَافِـرِ والصـهـيـلْ
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ولَـعِـقْـتُ جُـرحَكَ ياوطـنْ
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أنـتَ الـذى ألْـهَـمْـتَـنا
سِــَّر الـغَـرامِ
وَدنْـدَناتَ العِـشْـق
إيـقَـاعـًا مِـن
الـَفـنِ الأصــيـلْ
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أطـعَـمْـتَـنَـا وسَـقـيْـتَـنَـا
لُغَـةَ الـُفـتُـونِ
ومَـْرحَـبًا يـا شَـوقُ
إبْـدَاعـًا مـن
الـشِــعْـرِ الـجـمـيـلْ
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تَـسْــرِى نَـسَـائِـُم فَـِّنكَ
المِـعْـطَاءِ ألْـحَـانـًا
تُمَوْسِـقُ خُصْـلَةً حَيْرِى
عَـلى خَـدٍ أسـيل
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فَتَظَـلْ أعْـيُـنُـنَا تُتَـابِـعُ
هـْفـهَـَفات الـشَـعْـِر
تَلْـثُـمُ وجْـَنةً قـدْ زَانَـها
طَـرفٌ كـحـيـلْ
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وتَـسُـوقُ أنْـغَـامـًا تَـهُـزُ
دَوَاخِـلَ الإحْـسَـاسِ
تَـأسِـرُ وعـيَنا بِـمَفاتنٍ
تَحْـكِى جَمالَ الـريـلْ
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فَـتَـظلُ تَـرقُـصُ كُلَّ
خَـلِـيةٍ فِـيـنا
والعَـيْـنُ تَسْـرِقُ
نَـظْرَةً تَـهْـَوى
الـقَـوَام السـْمهَـرىَّ
وفِـتْنَةَ الـخِـصرِ الـنْـحِيـلِ
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ولَـعِـقْـتُ جُـرحَكَ ياوطـنْ
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نَـاديْـتُ ذَاكِـَرتِـي
بِـكُلِّ الـودِ
أسْــمَـعُ أُغْـنِـيـاتِ الـشَـوْق
نُــورَ العـيـنِ
قَـطْـرَاتَ الـنَّـدى
والـمُـْسـتَـحِـيـلْ
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ونَـشـرتُ أشْـرِعَـتي
عَـلى سُـفُـنِ الـَرجَـاءِ
المُـسْـتَـدامِ جَـواريًا
يَـسـرِى بِها نَسْـمٌ عَـلِـيلْ
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فَـمَـخـْرتُ أبـحُـرَ
نَـشْـوَتـي طَـرِباً
ونَـصَـبْـتُ ألـوِيَـتـي
عـلـَى صَـدرِ الـسَـحَـابِ
الـمُـشْـَرئـبِ إلـى الـسـماءِ
بِـلا دَلـيـلْ
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وبَـعَـثـتُ أنْـفَـاسـي
بـجُـنـحِ الـلـيلِ
تـسـبِرُ غـورَ آمــالٍ
تَـقـوُد إلـى
تُـخُـومِ الـفُـلـكِ
والمَسْـرَى الـطَـويـلْ
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ولَـعِـقْـتُ جُـرحَكَ يا وطـنْ
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عـبدالـرحمـن إبــراهـيـم محـمـد
بــوســطــن 21 فـــبرايـــر 2012
aabduhu@hotmail.com
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