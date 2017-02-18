أمريكا وبريطانيا والنرويج تدعو لتوفير بيئة تشجع حرية التعبير فى السودان

(حريات)

دعت دول الترويكا (الولايات المتحدة الامريكية والمملكة المتحدة والنرويج) للالتزام بخارطة الطريق التى تم التوصل إليها بتوسط آلية التنفيذ الافريقية رفيعة المستوى.

وأعربت دول الترويكا فى بيان أمس 17 فبراير عن استمرار دعمها لعملية السلام فى السودان التي تقودها آلية التنفيذ الافريقية رفيعة المستوى ، بقيادة الرئيس السابق لجنوب أفريقيا ثابو امبيكي. و(من واقع دعمها لخارطة طريق عملية السلام هذه التي وقعتها كل من حكومة السودان والمعارضة، حثت الترويكا الموقعين على الالتزام بالاتفاق عن طريق ايقاف العدائيات بشكل شامل والانخراط في حوار سياسي).

وأضاف البيان (ويتعين على حكومة السودان الآن توفير بيئة تشجع حرية التعبير عن الرأي والمشاركة السياسية لكل من المعارضة المسلحة وغير المسلحة في السودان).

ورحبت الترويكا بقرار الحكومة السودانية بقبول اقتراح الولايات المتحدة الامريكية حول المساعدات الإنسانية المقدمة لولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق (المنطقتين) ، واوردت (الهدف من الاقتراح الأمريكي تسهيل وصول المساعدات الإنسانية للسكان المتضريين في كلتا الولايتين، تماشيا مع جهود آلية التنفيذ الافريقية رفيعة المستوى لاتفاق اوسع حول ايصال المساعدات الإنسانية. وتحث الترويكا الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال للقبول سريعا بهذا الاقتراح وتسهيل وصول مساعدات منقذة للأرواح للمحتاجين إليها في المنطقتين) .

وأضافت (إن الاعلانات المستمرة لايقاف إطلاق النار من طرف واحد تعتبر خطوة مهمة تجاه إحلال السلام في كافة أنحاء السودان. لكن لتحقيق سلام مستدام، على جميع الأطراف الانخراط في عملية سياسية).

وحثت الترويكا الحركات المسلحة من دارفور على استمرار انخراطها بعملية السلام التي تقودها الية التنفيذ الافريقية رفيعة المستوى. واضافت (ندعو حركة تحرير السودان – عبد الواحد النور لايقاف العدائيات والانخراط فورا في عملية السلام. كما تحث الترويكا حكومة السودان على إحراز تقدم في معالجة الاسباب الجذرية للنزاع ).

(نص البيان أدناه):

https://www.gov.uk/government/news/joint-troika-statement-supporting-african-union-high-level-implementation-panel-peace-process-in-sudan

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