الصحفية / شمائل النور فى خطر

(حريات)

هدد محمد على الجزولى – سلفى حربى وأحد داعمى القاعدة وداعش بالسودان – بفتح بلاغ ردة ضد الكاتبة الصحفية شمائل النور ، في خطبة الجمعة بمسجده بالخرطوم .

وكانت الكاتبة الصحفية شمائل النور انتقدت التصور الاختزالى والشكلانى للدين لدى المتأسلمين وتركيزهم على تتبع عورات الخلق بواسطة ما يسمى بشرطة النظام العام ، فى عمودها الصحفى بصحيفة (التيار) 2 فبراير الجارى ، تحت عنوان (هوس الفضيلة) ، موردة (… على مدى السنوات الطوال من حكم الإسلاميين الدولة تحوّل أكبر همومها إلى فرض الفضيلة وتربية الأفراد ومطاردة الحريات الشخصية بقانون النظام العام.. ولنا أن نتوقف هنا، هذا القانون الذي لم يخلق فضيلة، ولن يفعل، هو من أكثر المسائل التي لا يجامل فيها الإسلاميون.. من السهولة إسقاط الصرف على الصحة في الموازنة العامة للدولة، لكن يبقى عسيرا جدا أن نكسب معركة لمنح وزارة الصحة الحق في توزيع الواقي الذكري. انشغال عقول الدولة الدائم بقضايا الفضيلة أكثر من اهتمامها بقضايا الصحة والتعليم والمعاش، وانغماسها في تربية الأفراد بدلا عن إنتاج العقول، ينتج مثل هذا الهوس الذي يتربع على رؤوس الجميع …).

وبدأ الطيب مصطفى – خال عمر البشير – الحملة التكفيرية الارهابية ضد شمائل بصحيفته (الصيحة) 10 فبراير الجارى ، ثم التقطها السلفى الحربى محمد على الجزولى

ووصف محمد على الجزولى شمائل النور فى خطبة الجمعة أمس بـ(العلمانية المجرمة). وحرض عليها قائلاً ( … انهضوا لحماية دينكم.. اغضبوا لشرعكم وربكم …)، مضيفا (سنذهب إلى سوح القضاء للنظر إن كانت هذه ردة أم لا).

وسبق وأدت حملات تكفيرية مشابهة الى توفير الغطاء الفقهى الفكرى لاهدار دماء عدد من المثقفين وذبح الصحفى محمد طه محمد احمد والاعتداء على رئيس تحريرصحيفة (التيار) عثمان ميرغنى .

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