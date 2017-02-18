شبكة الصحفيين السودانيين تؤكد أنها لن تدع شمائل النور تمضي إلى المعركة وحدها

(حريات)

بيان هام من شبكة الصحفيين السودانيين

لاشك أننا واجهنا نكسة خطيرة غضون الأيام الماضية إذ تداعت ذات الاقلام المسمومة لحملة مسعورة تهدف لإرهاب الفكر وإذلال أصحاب الرأي. وظلت شبكة الصحفيين السودانيين تراقب عن كثب تطورات حملة التحريض والإرهاب الشعواء التي تتعرض لها الزميلة شمائل النور، تلك الحملة التي تولى كبرها الطيب مصطفى بتحريف متعمد لعبارات وردت في عمود للكاتبة بصحيفة(التيار) لإثارة نقمة الجماعات المتشددة عليها وعلى صحيفتها.

وإن الشبكة إذ تؤكد أنها لن تقف مكتوفة الأيدي إزاء مايجري من إرهاب لأصحاب الفكر وحملة الأقلام،تحمل الأجهزة المختصة المسؤولية كاملة لكل مايحدث، باعتبار ان الأمر فارق مساحة الرأي والرأي الآخر ودخل إلى ساحة الإرهاب.

ونؤكد ان كل ماحدث ويحدث لن يثنينا في ان نمضي إلى ماعاهدنا شعبنا عليه بالدفاع عن حرية الكلمة،وان سلاح الإرهاب الاخرق لن يخيفنا ولن يكسرنا.

وإذ تؤكد الشبكة أنها لن تدع شمائل تمضي إلى المعركة وحدها، تطالب المنظمات المحلية والإقليمية والدولية للتضامن والمؤازرة لنزع سلاح الإرهاب الذي طالما اشهر في وجوه الأبرياء.

لقد آن للصحافة السودانية أن تطمئن، وتأمن بعد خوف أنه أصبح لها درع وسيف.

صحافة حرة أو لاصحافة

الخرطوم 16 فبراير 2017.

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