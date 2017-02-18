بثينة تروس : ست رقية شهيدة ! و(أم افريقيا) تمدد لي سيدها !

(حريات)

ست رقية شهيدة ! و(أم افريقيا) تمدد لي سيدها !

بثينة تروس

متي يستقيل الوزراء في بلادي عندما يعجزون عن القيام بواجبهم!! الا يعلمون بداهة ان من أخذ الأجر حاسبه الله بالعمل!! وهم الذين قد (مكنوا) في هذه الوزارات بدعوي الصلاح ! وتمت تزكيتهم باللحي وخديعة ( الأيدي المتوضئة) ؟!!

الا يجد السيد وزير التربية والتعليم، ووزراء التعليم بالولايات، ان لهم طرفاً من المسئولية ، فيما آل اليه حال التعليم والمعلمين تحت وزاراتهم!!

فلقد تلاحقت المصائب بالمعلمين، من جراء انفراط عقد الأمن من جهة ، ونتيجة لانهيار الخدمات والمرافق الحكومية من جهة اخري، وهي حوادث ! لو حصلت في اي دولة محترمة!! لكانت كفيلة بان يستقيل السادة الوزراء عن مناصبهم!!

وأبرزها حادثة اختطاف واغتصاب معلمتين في مطلع فبراير 2017 ،. تلك الحادثة التي اكدت عليها وزيرة التربية والتعليم بالمنطقة! بنفسها اذ صرحت ( وزيرة التربية والتعليم بولاية غرب دارفور فردوس حسين خلال تصريحات صحافية الأربعاء أن ملثمين مجهولين هاجموا سكنا يخص معلمات مدارس في منطقة عدار – تقع نحو 15 كيلومترا غرب الجنينه – واقتادوا معلمتين تحت تهديد السلاح ، مشيرة الى أن المهاجمين اغتصبوا المعلمتين في مكان نائي قبل إعادتهما مرة اخرى للسكن)…

الا يختشي!! السيد د فرح مصطفي عبد الله وزير التربية والتعليم بالخرطوم، ( ان كان ما يزال وزيرا للتربية) ! فهم يتقلبون في المناصب ويتبادلونها، كأنما حواء السودان قد عقمت عن إنجاب الاكفاء من ابنائها !! فلقد تخرج وزير التربية من جامعة أم درمان (الإسلامية كلية الشريعة والقانون) ، ونال درجة الماجستير والدكتوراه من الجامعة (الاسلامية) في (القانون المدني) ..

واليه السؤال هل ما درسه من شريعة واحكام إسلامية! تحلل له منصبه ورزقه !! وهو الذي صمت وإخوته ببقائهم علي كراسي الوزارة، عن هتك أعراض معلمات تحت مسئوليتهم المباشرة ، بصورة مخالفة للشريعة وللدين!! وغير مسبوقة في أعراف وتقاليد الشعب السوداني قبل حكمهم!

ذلك الشعب الذي تعلم تلاميذه وطلابه قبل عهدكم، ان ينشد في طابور الصباح، قصيدة أمير الشعراء احمد شوقي:

قُــمْ لـلمعلّمِ وَفِّـهِ الـتبجيلا

كـادَ الـمعلّمُ ان يكون رسولا

لأعلمتَ أشرفَ أو أجلَّ من الذي

يـبني ويـنشئُ أنـفساً وعقولا

لكن للأسف هم حكام اصابهم العطب في أخلاقهم( وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون).. ، ولاخير يرجي فيهم! كما حكت أبيات القصيدة نفسها!!

وإذا أصـيبَ الـقومُ في أخلاقِهمْ

فـأقمْ عـليهم مـأتماً وعـويلا

وضعف اخلاق المتأسلمين حال بينهم وبين الاستقالات الجماعية! عندما تلت الحادثة الآخري في ظرف اقل من أسبوعين ، اذ توفت الاستاذة رقية صلاح المعلمة بمدرسة الحارة 13 بنات ، نتيجة لانهيار حمام المدرسة، فكانت ست رقية، فداية لتلميذاتها وزميلاتها من المعلمات ! ورحلت شهيدة الواجب المباشر !! لكنها كشفت عورات النظام الذي فشل ان يبني ( مرحاضاً) صحياً صالحاً للاستخدام في مدرسة في قلب عاصمته!!

بالصورة التي اكدت علي الانهيار التام للمرافق الحكومية، والاهمال في خدمات التعليم، والدفاع المدني و الاسعاف .

وكشفت عن الفساد في توظيف اموال الدولة بابلغ صورة! وكيف لا ؟ و رئيس الدولة الذي يحج بيت الله الحرام ، ويعمر كل عام ! يعد من بين اثري الرؤساء! بحسب موقع “ويكيليكس” فقد ورد من بين حيثيات المحكمة الدولية في اتهامه ( ان الرئيس السوداني عمر حسن البشير نقل نحو 9 مليارات دولار الى حساباته المصرفية في بريطانيا والولايات المتحدة) .

ويستكثر صدقة من تلك الأموال!! علي المعلمين المتعبين وعلي مدارس البلاد ومرافقها الخدمية ،

وفِي نفس الوقت يتطاول ( المجاهدون) سابقا. في البنيان في كافوري، يديرون صفقاتهم المالية بالمحسوبية والتمكين ، ويتزوجون اسرافاً، ويعددون في الزيجات ترفاً، وسفهاً يصرفون من اموال هذا البلد علي ابنائهم ومحاسيبهم ، ويموت المعلمين في الجانب الآخر من المدينة فقراً.

ومن سخرية الاقدار ، فقد تزامن مأساة انهيار ( المرحاض البلدي) وأستشهاد المعلمة رقية صلاح، مع مؤتمر اخوات نسيبة! اللائي يجتمعن ببقية أخواتهن ( المسلمات) من جميع أنحاء العالم، في فندق كورال في الخرطوم يومي 12 – 13 فبراير، حيث بدأت أعمال المؤتمر العام السابع للاتحاد النسائى الإسلامى العالمى بالخرطوم، بمشاركة من ممثلين ل (36) دولة!!

وجاء في الافتتاحية ان ( أهداف المؤتمر تتمثل فى السعى مع نماذج من نساء العالم الإسلامى للعمل سوياً لتحقيق التقدم فى كل مناحى الحياة، ونشر وتعميق الوعى الإسلامى بين النساء المسلمات، مما يؤدى إلى إظهار هوية المرأة المسلمة، ومساعدتها على تجاوز الظلم ومناهضة الممارسات المهينة التى لا تتماشى مع قيم الدين وكرامة الإنسان، بجانب تقوية أواصر التراحم والتسامح والتعاون بين النساء فى كل أرجاء العالم.)… انتهي

والسؤال الذي يفرض نفسه علي أخوات ( نسيبة) وبقية أخواتهن من المنضويات تحت مؤسسات إسلاموية مهووسة، في بلدانهم الأصل ، هل عندهن ان المعلمات اللائي تم اغتصابهن في دارفور ، ليس بمسلمات ؟؟ وهل ما تم في حقهن من اغتصاب وهتك للعرض، وإهانة لانسانيتهن ، يتماشي مع قيم الدين وكرامة الانسان؟! اولا يستحقن هؤلاء المعلمات المحترمات، من صاحبات المؤتمر ( النسائي) !! علي اقل تقدير ان يرد ذكرهن في الافتتاحية والمطالبة بالقصاص لهن ! (ومساعدتهم علي تجاوز الظلم ومناهضة الممارسات المهينة)!!

ويا سيدات الحزب الحاكم ، من هم الاولي (بتقوية اواصر التراحم والتسامح والتعاون) المعلمات السودانيات المسكينات؟ اللائي يتحملن اعباء المعيشة وظروف العمل القاسية! ام بقية النساء في كل ارجاء العالم؟

لكن الحقيقة المتأسلمين هم نسيج من خامة واحدة، وهي خامة المصالح المشتركة، والعقول المغيبة بالهوس الديني!!

وأنصع دليل علي ذلك تصريحات الدكتورة سعاد الفاتح البدوي الرئيس الفخري للمؤتمر، والتي رفعت عقيرتها! لتطالب بتمديد عمر رئاسة البشير حتي يكمل رسالته ( والمشروع الاسلامي) الذي بدأه. وبالطبع ضجت القاعة بالتهليل والتكبير كعادة تلك المؤتمرات!!!

د سعاد الفاتح هي من ذلك النسيج الأصيل، فهي قيادية في الحركة الاسلامية، وعلي يديها تتلمذة اجيال من الأخوات المسلمات، اللائي أسهمن في نشر الهوس الديني والفكر الأخواني المتطرف، في المدارس والجامعات، ثم تقدمن الوظائف القيادية الان في حكومة الاخوان المسلمين رداً للجميل ..

لذلك مطالبتها بتمديد حكم البشير، ليس من فراغ، وإنما جزء راسخ من فكرة امتداد حكومة المشروع الاسلامي في البلاد.

فهي تطالب! والرئيس يؤكد علي ان ( هؤلاء هم الاخوان المسلمون ) ففي تكريمها العام المضي قال في كلمته ( انها عروستنا “سعاد الفاتح” وتكريمها يعد تكريماً لكل نساء السودان)!! ويواصل في مدحها في انها ما بتعرف تكسر التلج ولكنها تأمر ونحن نطيع) .. وبالطبع جارت صحافة النظام، رئيسها وأطلقت عليها لقب ( ام افريقيا)!!

وللاسف القيادية الاسلامية ( ام افريقيا ) وبقية النساء المؤتمرات، واللائي تصرف عليهن وعلي مؤتمراتهم وضيوفهم من البلدان الآخري من ميزانية الدولة، لا يعنيهن في شئ، انهيار مرحاض بلدي متهالك ، لايقوي علي حمل مدرسة نحيلة، في مدرسة آيلة للسقوط بجميعها.

كما لا يكترثن لاختطاف واغتصاب معلمتين ! طالما هؤلاء المعلمات ليس جزاء من تلك الاتحادات الاسلامية العالمية المترفة، الحق ان هذه الأوضاع اللامعقولة في البلاد، تحتاج الي شجاعة المواجهة، في ان يتبرأ جميع السودانيين من ورثة هذا المشروع الحضاري! وذلك بضرورة رفع الوعي في مواجهة فكر الاخوان المسلمين النفعي، وبمواصلة فضح كذب هؤلاء القوم الذين يحكمون السودان، والذين لا يهمهم الانسان السوداني، بقدرما يهمهم مشروعهم الإسلامي، الذي يمكنهم من الحكم والسلطة. فهم يغيرون جلودهم ويبدلونها بحسب مصالحهم، و المواقف العالمية والضغوط الخارجية.

وان لم تتم محاربة جذرية لهذه الحكومة، فسوف تستمر ساقية هذه المِحنة في الدوران والطحن علي اجساد المستضعفين .

التحية للمناضلين المعلمين والمعلمات ، الذين يضربون النموذج الحي في الانتماء لهذا الشعب، في أزمته المعاصرة، بالاصرار علي مواصلة تعليم ابناء وبنات السودان، ليكونوا حملة للتغيير، والوعي، ونفعاً للوطن، رغماً عن ظروف انهيار التعليم، وضعف المناهج التربوية ، وسؤ البيئة الدراسية، من المنشئات والمباني المدرسية، ورداءة الأوضاع الصحية بالمدارس ، والصعوبات الاقتصادية..

ولهم تنحني الهامات احتراماً لعظمة تلك التضحيات التي بلغت حد الفداء بكل ماهو عزيز النفس والعرض.

التعليقات

( التعليقات الواردة تعبر عن رأي كاتبها ولا تعبر عن رأي الصحيفة)