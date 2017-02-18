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    • النخيل ومريم البتول

    February 18, 2017  

    شعر نعيم حافظ

    غامت ليالينا المنبهمات فى هذا  الصقيع الجزافى,

    فلا حراء الصيف ألاستوائى ,او نواح  ساقية تدور.

    قادرة  على لم  الشمل العصى ,

    فى فجر الاضاحى,

    وتضميد البثور,

    او بذر الاقاحى ,فى تنور هذا التفسخ والضمور؟؟,

    عاث الطفيلى فينا  ردحآ,

    خدمه ,وحشمه , والاخصياء ألامراء,

    وقد حز ,وهزبالعصا للاشقياء,

    ومن عصى” ربه,”

    فتربعوا فى كراسى الخمول والطاعة والخواء,

    السنتهم رائجة  بالمراء ,  والغنج والخطل,

    لكنهم لن يكفوا الهزيم والهرج فى كل باحة,”والعواء,

    بيرم” يناديهم, ويسفههم,

    “هم  الدلق فى كل الناحية”,والدلق لايحمل الدلق

    ويدعو عليهم “فى دلوك الفجر”وليل الغافية,

    “تلاحقكم لعنات ألنخيل ألمريض,

    واستباحة عذراء الفرج  المهيض ”

    “, ونساء تابت الروابض”

    وموت “رقية”,

    قى “همبول”,أيمكن

    العتبى فى هذا الخمام , لمريم  البتول؟؟؟؟

    أو “فاطمة ” ألرسول؟؟, ذات الزمان الاصيل؟؟؟

    هذا زمان ألذهول أم  الافول  ؟؟؟

    قبراير 16 2017

     

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