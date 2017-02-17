ضابط بجهاز الأمن يعترف بوجود خلايا إرهابية تابعة لـ (داعش) في البلاد

(حريات)

اعترف ضابط بجهاز الأمن بوجود خلايا إرهابية تابعة لتنظيم (داعش) في البلاد.

وقال التيجاني حسين ، المقدم في جهاز الأمن ، في تصريح لصحيفة (الوطن) أمس : ان التحقيقات التي أجرتها الأجهزة الأمنية عقب انفجار شقة (أركويت) أكدت وجود خلايا إرهابية تابعة لتنظيم (داعش) في السودان.

واضاف بان معظم الذين يقفون خلف هذه الخلايا من دول عربية – لم يسمها.

وتشير (حريات) إلى ان جهاز الأمن اضطر إلى الإعتراف بوجود خلايا أرهابية تابعة لـ(داعش) بعد ان كشفت الشرطة عن معلومات فضحت علاقة إنفجار الشقة بالإرهاب .

وكان ياسر عرمان ، الأمين العام للحركة الشعبية ، صرح لـ (حريات) أمس الأول ، بان جهاز الأمن وجه انتقادات لاذعة للشرطة بسبب تدخلها الذى أدى الى فضح المعلومات عن انفجار شقة أركويت ، وأوضح ان الحادث أكد بان الخرطوم لا تزال قاعدة لتدريب الارهابيين ،

وحدث إنفجار الشقة التي يسكنها ارهابيون مصريون وليبيون صباح الاحد الماضي 12 فبراير.

وصرح مصدر مطلع وموثوق لـ(حريات) ، ان الشقة التى تقع جنوب مسجد عمربن الخطاب بحي (أركويت) في الخرطوم ، كانت مكدسة بالاسلحة والمتفجرات ، ووقع الانفجار نتيجة خطأ حدث أثناء تدريب العناصر الارهابية على صنع واستخدام المتفجرات.

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