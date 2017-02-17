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    • ضابط بجهاز الأمن يعترف بوجود خلايا إرهابية تابعة لـ (داعش) في البلاد

    February 17, 2017  

     (حريات)

    اعترف ضابط بجهاز الأمن بوجود خلايا إرهابية تابعة لتنظيم (داعش) في البلاد.

    وقال التيجاني حسين ، المقدم في جهاز الأمن ، في تصريح لصحيفة (الوطن) أمس : ان التحقيقات التي أجرتها الأجهزة الأمنية عقب انفجار شقة (أركويت) أكدت وجود خلايا إرهابية تابعة لتنظيم (داعش) في السودان.

    واضاف بان معظم الذين يقفون خلف هذه الخلايا من دول عربية – لم يسمها.

    وتشير (حريات) إلى ان جهاز الأمن اضطر إلى الإعتراف بوجود خلايا أرهابية تابعة لـ(داعش) بعد ان كشفت الشرطة عن معلومات فضحت علاقة إنفجار الشقة بالإرهاب .

    وكان ياسر عرمان ، الأمين العام للحركة الشعبية ، صرح لـ (حريات) أمس الأول ، بان جهاز الأمن وجه انتقادات لاذعة للشرطة بسبب تدخلها الذى أدى الى فضح المعلومات عن انفجار شقة أركويت ، وأوضح ان الحادث أكد بان الخرطوم لا تزال قاعدة لتدريب الارهابيين ،

    وحدث إنفجار الشقة التي يسكنها ارهابيون مصريون وليبيون صباح الاحد الماضي 12 فبراير.

    وصرح مصدر مطلع وموثوق لـ(حريات) ، ان الشقة التى تقع جنوب مسجد عمربن الخطاب بحي (أركويت) في الخرطوم ، كانت مكدسة بالاسلحة والمتفجرات ، ووقع الانفجار نتيجة خطأ حدث أثناء تدريب العناصر الارهابية على صنع واستخدام المتفجرات.

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