القبض على داعشي سوداني ضمن خلايا ارهابية في السعودية

(وكالات – حريات)

أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن القبض على (4) خلايا تابعة لتنظيم (داعش) الارهابي ، وإيقاف 18 متهماً بينهم سوداني يدعى مازن الأمين مختار ، أمس الخميس 16 فبراير .

وحسب موقع قناة (العربية) قالت وزارة الداخلية السعودية في بيان أمس : ان خلايا (داعش) التي تم القبض عليها مكونة من (15) سعودياً ويمنيين اثنين وسوداني.

وصرح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية: أنه امتداداً لما تقوم به الجهات الأمنية من خلال متابعتها المستمرة لأنشطة الفئة الضالة، وإحباط مخططاتهم الإرهابية الساعية للنيل من أمن المملكة واستقرارها، ‏فقد تمكنت الجهات الأمنية – في عمليات استباقية من الإطاحة بأربع خلايا عنقودية إرهابية بكل من منطقة : مكة المكرمة – المدينة المنورة – الرياض – القصيم ، وقد بلغ عدد عناصر هذه الخلايا المقبوض عليهم حتى الآن (18) شخصاً، منهم اثنان من الجنسية اليمنية، وآخر سوداني الجنسية، والبقية من الجنسية السعودية وهم كل من:

‏1- إبراهيم صالح سعيد الزهراني – سعودي الجنسية.

2- خالد عبدالرحمن محمد شراحيلي – سعودي الجنسية.

3- راجي عبده علي حسن – سعودي بالتجنس.

4- سعيد صالح سعيد الزهراني- سعودي الجنسية.

5- سليمان إبراهيم عبدالرحمن الفوزان- سعودي الجنسية.

6-صالح علي عبدالرحمن الشلاش- سعودي الجنسية.

7-عاطف صواب ظافر الشهري – سعودي الجنسية.

8- عبدالعزيز محمد عبدالعزيز السويد- سعودي الجنسية.

9- عبدالله إبراهيم سليمان العضيبي-سعودي الجنسية.

10-عبدالله حمود عبدالله العضيبي- سعودي الجنسية.

11- عبدالله محمد الحميدي المطيري- سعودي الجنسية.

12-عبدالملك حمد عبدالله الفهيد-سعودي الجنسية.

13-محمد حمد سليمان الفهيد- سعودي الجنسية.

14- معجل إبراهيم عبدالرحمن الفوزان – سعودي الجنسية.

15-مهند حمد صلاح الزيادي العتيبي- سعودي الجنسية.

16- أيمن عمر أحمد مقبل-يمني الجنسية.

17- خالد أحمد محمد باجعفر-يمني الجنسية.

18- مازن الأمين مختار محمد-سوداني الجنسية.

وكشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية، اللواء منصور التركي، واللواء بسام عطية عن أن مهام الخلايا الأربع، التي أطاحت بها أجهزة الأمن السعودية تكمن في تدريب (الانتحاريين) على استخدام الأحزمة الناسفة والعبوات المتفجرة للقيام بعمليات إرهابية، فضلاً عن توفير المأوى لهم بالسعودية، والدعاية للفكر الضال وتجنيد أشخاص لصالح تنظيم داعش.

وقال ان : بعض العناصر المقبوض عليها يمتلكون خبرة في تصنيع أحزمة ناسفة والعبوات المتفجرة وتأمينها للانتحاريين ، مشيراً إلى ان معظم المقبوض عليهم في الخلايا الأربع تجاوزت أعمارهم الـ 30 عاماً.

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