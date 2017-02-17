الكوليرا تتجه شمالاً : تسجيل (20) حالة إسهال بمستشفى دنقلا

(صحف – حريا9)

كشف المدير الطبي لمستشفى دنقلا التخصصي ، عن استقبال المستشفى لـ (20) حالة إصابة بالاسهال المائي خلال الثلاثة أيام الماضية، وأكد ان الاصابات واردة من وادي القعب غرب دنقلا.

وقال في تصريح لصحيفة (الجريدة) ، ان لم تسجل حالات وفيات وسط المصابين، مشيراً إلى أن الاوضاع الصحية للمصابين مستقرة.

وأضاف بان السلطات الصحية تحركت إلى وادي القعب قبل يومين بصحبة عربة حافلة عبارة عن عيادة متجولة، للحد من انتشار المرض وسط (المعدنين)، وذكر أن السلطات الصحية قامت بكلورة المياه وتوزيع حبوب وقائية، ونوه إلى انه سيتم حجز الحالات في المنطقة بتوفير العلاج في الموقع، وأبان أنه لم يتمكن من معرفة احصائية المصابين بالمنطقة بسبب تردي شبكة الاتصالات.

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