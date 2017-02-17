(البيتزا) غير صحية .. ترفع ضغط الدم والسكر

(وكالات)

كشف تقرير نشره الموقع الهندى “بولد سكاى” عددا من الحقائق التى تدل على أن تناول البيتزا غير صحى، وتتضمن الآتى:

1.الدقيق المكرر، فمن المعروف أنه سيئ ويفقد كل محتوى المعادن والفيتامينات والألياف أثناء عملية التكرير، كما أنه يزيد من الدهون فى البطن.

2.الجبن المستخدمة فى البيتزا تزيد من مخاطر مشاكل القلب والكوليسترول، كما أنها تزيد من محتوى الدهون فى الجسم.

3.البيتزا تحتوى على الكثير من الصوديوم الذى يعمل على زيادة ارتفاع ضغط الدم، لاحتوائها على كمية كبيرة من الأملاح الموصى بتناولها يوميا.

4.مكونات البيتزا تحفز مناطق المتعة بالدماغ وتجعلك مدمنا لها.

5.تعمل على تحطيم مستويات السكر فى الدم، لأنها تحتوى الدقيق المكرر وبعض المواد المضافة إلية الأخرى التى تزيد من مستويات السكر فى الدم عن المعدل الطبيعى.

مذاقها الجيد يجعلك تأكل الكثير منها، وهذه العادة تزيد من خطر الإصابة بالسمنة وارتفاع ضغط الدم والإصابة بالسكر من النوع الثانى ومخاطر القلب والأوعية الدموية.

وكما جاء فى التقرير أن البيتزا تحتوى على الكثير من السعرات الحرارية والصوديوم والدهون المشبعة، وتناول شريحة واحدة منها تساوى 300 سعر حرارى و14 جراما من الدهون المشبعة ونحو 700 ملى جرام من الصوديوم.

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