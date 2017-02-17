ميزة جديدة لـ (فيسبوك) تعرض الوظائف وتوضح كيفية التقدم لها

(وكالات)

بدأت شركة فيسبوك طرح ميزة جديدة لمستخدمي شبكتها سواء من أصحاب الأعمال أو الباحثين عن عمل، تتيح لأرباب العمل عرض الوظائف مباشرة على صفحاتهم وللباحثين عن عمل التقدم لها على فيسبوك دون الحاجة للذهاب إلى موقع أو شبكة اجتماعية أخرى.

ووفرت الشركة -ابتداء من أمس الأربعاء- الميزة الجديدة لمستخدمي شبكتها الاجتماعية في الولايات المتحدة الأميركية وكندا، دون أن تفصح عن موعد محدد لطرحها أمام باقي المستخدمين.

وسيظهر أمام أصحاب صفحات الأعمال على الشبكة الاجتماعية زر خاص يتيح لهم إنشاء إعلان لوظيفة شاغرة، وعند الضغط عليه ينتقل هؤلاء إلى صفحة خاصة لكتابة معلومات عن الوظيفة ومن ثم نشرها أمام متابعي صفحاتهم أو عرضها في قسم خاص للوظائف سيتوافر بهذه الصفحات.

ويستطيع مستخدمو فيسبوك من الباحثين عن عمل التقدم للوظائف الشاغرة التي تتيحها الشركات مباشرة من الشبكة الاجتماعية، حيث ستظهر هذه الوظائف في خلاصات الأخبار في صفحاتهم مع زر للتقدم للوظيفة، كما يمكنهم من الوصول إليها من داخل صفحات الشركات.

وسيتاح للمتقدمين للوظائف -عقب الضغط على زر التقديم لأي من الوظائف الشاغرة- ملء استمارة تتضمن معلومات مثل الاسم والعمر ومكان الإقامة والخبرات العملية السابقة، وإجابة الأسئلة التي يطرحها صاحب الوظيفة.

وستملأ فيسبوك معلومات المستخدمين المتوفرة على حسابهم بشكل تلقائي في استمارة التقديم، مع توفير خيار لتعديل هذه المعلومات وفق رغبة المتقدم للوظيفة.

وأكدت الشركة أن أصحاب الوظائف التي سيتقدم لها المستخدمون على شبكتها الاجتماعية لن يحصلوا على أي معلومات خاصة عن المستخدم غير تلك الموجودة باستمارة التقديم أو المتاحة أمام العامة في حساباتهم، وفقا لتصريحات أندرو بوزورث نائب رئيس فيسبوك للإعلانات والأعمال.

ويعد دخول فيسبوك -التي تملك ما يزيد على 1.8 مليار مستخدم نشط شهريا- سوق الشبكات الاجتماعية المخصصة للأعمال ضربة قوية للشبكات الأخرى المتخصصة بهذا المجال وعلى رأسها شبكة لينكدإن المملوكة لـ مايكروسوفت، أو المواقع الخاصة بالتقدم للوظائف.

وقد أكد بوزورث أن فيسبوك تسعى لدخول عالم الوظائف بقوة، وقال “لقد قمنا بأبحاث حول المهام التي يحتاج مستخدمونا للقيام بها كل يوم، ومهمتنا تقضي بمساعدتهم في قضاء مهامهم اليومية من خلال شبكتنا الاجتماعية”.

وستتيح فيسبوك لأصحاب الوظائف الشاغرة والمتقدمين لها تواصل الطرفين مع بعضهما البعض عبر رسائل الشبكة الاجتماعية وخدمة المحادثات ماسنجر.

التعليقات

( التعليقات الواردة تعبر عن رأي كاتبها ولا تعبر عن رأي الصحيفة)