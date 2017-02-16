ذعر عمر البشير وجهازه الأمنى يتسبب فى مقتل طفلين ببورتسودان

(حريات)

قتل طفلان ، نتيجة دهس احد سيارات موكب عمر البشير لـ(ركشة) كانا يستقلانها قرب مستشفى بورتسودان ، ظهر أمس الاربعاء 15 فبراير .

وروى ناشط من أبناء الشرق لـ(حريات) تفاصيل الواقعة ، قائلاً : انه بعد عودة موكب عمر البشير من إفتتاح مستشفى (الانقاذ) للأطفال ، وفي منطقة (الكيلو) تحديداً ، خرجت عربة كانت تسير بسرعة جنونية واصطدمت بالركشة التي كانت تسير في الإتجاة الآخر من الطريق ، ما أدى إلى وفاة طفلين في الحال كانا مع والدتهما التي أصيبت هي الأخرى بإصابات بالغة وترقد حالياً في حالة حرجة بمستشفى بورتسودان ، كما أصيب سائق (الركشة) بإصابات بالغة ويرقد هو الآخر فاقداً للوعي بالمستشفى .

وأضاف الناشط ان السيارة التي قتلت الطفلين (بوكس) تتبع لجهاز الأمن بولاية البحر الأحمر .

وقال الناشط ( ان حالة الذعر التى تتلبس عمر البشير وجعلته مؤخرا يأخذ إفطاره الى القصر من والدته الحاجة هدية خوفا من تسميمه بواسطة اخوانه فى الله هذه الحالة انتقلت كعدوى الى كوادره السياسية والامنية مما ادى الى توترهم الزائد والتضييق على حركة المواطنين ببورتسودان اثناء الزيارة , ومن ثم الى مقتل الطفلين , وكل هذا لاجل افتتاح عنبر ومصنع (كراسي) يقال انه لشخص سوري الجنسية ! ومدرسة ثانوية ، فهل مثل هذه المنشآت الصغيرة تستدعى حضور رئيس ؟! ام الهدف رفع روحه المعنوية الهابطة على حساب اموال الشعب وحريته وارواحه ايضاً ؟! ) .

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