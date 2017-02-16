يونسيف : 13% من الأطفال المصابين بسوء التغذية الحاد في إفريقيا يعيشون في السودان

(وكالات – حريات)

أكدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) بان نحو 13% من الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية الحاد في إفريقيا يعيشون في السودان.

وقالت المنظمة في نداء أطلقته أمس لجمع (110) مليون دولار لمساعدة أطفال السودان بان (2) مليون طفل تشردوا بسبب العنف في دارفور ومناطق جنوب وشمال كردفان، وولاية النيل الأزرق ومنطقة ابيي، حيث انفصل العديد منهم عن عوائلهم.

وأضافت ان (2) مليون طفل في البلاد ، تقل أعمارهم عن (5) سنوات يعانون من سوء التغذية الحاد ، هذا إضافة إلى انه يزال (3) ملايين طفل تقريبا ، يعيش نصفهم في مناطق الحروب ، غير ملتحقين بالمدارس.

وأكدت بان حوالي (24) مليون شخص في السودان ، لا يزالون يعانون من نقص المرافق الصحية الملائمة ، بينما لا يستطيع نحو (6) ملايين طفل الحصول على مياه الشرب النظيفة.

وأوضحت (اليونسيف) انها انفقت حوالي (500) مليون دولار في السودان خلال السنوات الخمس الماضية ، وانها تطلق هذا النداء لجمع (110) مليون دولار لحاجتها إلى الأموال لمجابهة الأخطار المتزايدة التي تواجه الطفولة في السودان .

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