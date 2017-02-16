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    • واقعة جديدة تؤكد خطر سياسات النظام على أمن المواطنين : ضبط اجنبى بحوزته اختام وجوازات

    February 16, 2017  

      (حريات)

    أعلن المكتب الصحفي للشرطة انه تم القبض على أجنبى وبحوزته (21) من الأختام المختلفة و (17) جواز سفر  وتأشيرات مزورة تخص سفارات أجنبيه، في شقة بـ(أركويت) بالخرطوم ، أمس 15 فبراير .

    وأوردت صفحة المكتب الصحفي للشرطة على (الفيسبوك) ان المتهم الأجنبي – لم تورد جنسيته –  قبض ومعه معاملات تخص إدارات الهجرة والوافدين اضافه الى عدد من العملات الأجنبيه والمحلية المزورة .

    واعترف العميد شرطة ماهر عبدالله شلكى ، مدير إدارة أمن المجتمع ، بان الضبطيه تعد احدى الافرازات السلبيه للوجود الأجنبي المنلفت داخل البلاد.

    (للمزيد أدناه):

    http://www.hurriyatsudan.com/?p=218321

    http://www.hurriyatsudan.com/?p=218168

    http://www.hurriyatsudan.com/?p=218304

    http://www.hurriyatsudan.com/?p=216738

    http://www.hurriyatsudan.com/?p=217399

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