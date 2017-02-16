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    • (39) منظمة حقوقية دولية واقليمية وسودانية تعرب عن قلقها البالغ على الدكتور مضوى ابراهيم

    February 16, 2017  

    (حريات)

    أعربت أكثر من ثلاثين منظمة حقوقية دولية واقليمية وسودانية عن قلقها البالغ على الدكتور مضوى ابراهيم ، المدافع البارز عن حقوق الانسان ، والمعتقل بواسطة جهاز الأمن لأكثر من (70) يوماً .

    وأوضحت المنظمات الحقوقية فى بيانها أول أمس 14 فبراير ان د. مضوى اعتقل مع سائقه – آدم الشيخ – 7 ديسمبر 2016 ، بجامعة الخرطوم ، ومنذ ذلك الحين لم تتمكن أسرته من زيارته سوى ثلاث مرات ، تحت رقابة جهاز الأمن . وأوضح بيان صادر عن الأسرة بعد لقائه 27 يناير 2017 انه يبدو عليه الاعياء وفقدان الوزن ، وانه لا يحصل على الادوية الاساسية ، بما فيها المتعلقة بمرض القلب .

    وأضافت المنظمات ان معتقلين مفرج عنهم كشفوا انهم رأوا د. مضوى يتعرض للضرب من قبل عناصر جهاز الأمن .

    ودعت الـ(35) منظمة و(4) من الشخصيات الحقوقية السلطات السودانية لضمان سلامة د. مضوى وكافة المعتقلين الآخرين الجسدية والنفسية ، وضمان مقابلتهم لمحاميهم وذويهم ، والى الافراج الفورى عنهم فى حال عدم توجيه تهم قانونية تتفق مع المعايير الدولية .

    وأعادت المنظمات والشخصيات الحقوقية التأكيد على ضرورة اصلاح قانون الامن الوطنى لعام 2010 الذى يمنح جهاز الأمن سلطات واسعة للاعتقال دون مراجعة قضائية ، كما يمنح حصانة لعناصر الأمن .ودعت الى التحقيق الفورى ومقاضاة الذين تثبت مسؤوليتهم عن سوء المعاملة والتعذيب ، خصوصاً وقد تحول الافلات من العقاب على الانتهاكات الى ممارسة سائدة .

    (نص البيان أدناه):

    http://www.acjps.org/sudan-urgent-concern-for-rights-defender-on-hunger-strike-over-unlawful-detention/

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