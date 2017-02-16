(39) منظمة حقوقية دولية واقليمية وسودانية تعرب عن قلقها البالغ على الدكتور مضوى ابراهيم

(حريات)

أعربت أكثر من ثلاثين منظمة حقوقية دولية واقليمية وسودانية عن قلقها البالغ على الدكتور مضوى ابراهيم ، المدافع البارز عن حقوق الانسان ، والمعتقل بواسطة جهاز الأمن لأكثر من (70) يوماً .

وأوضحت المنظمات الحقوقية فى بيانها أول أمس 14 فبراير ان د. مضوى اعتقل مع سائقه – آدم الشيخ – 7 ديسمبر 2016 ، بجامعة الخرطوم ، ومنذ ذلك الحين لم تتمكن أسرته من زيارته سوى ثلاث مرات ، تحت رقابة جهاز الأمن . وأوضح بيان صادر عن الأسرة بعد لقائه 27 يناير 2017 انه يبدو عليه الاعياء وفقدان الوزن ، وانه لا يحصل على الادوية الاساسية ، بما فيها المتعلقة بمرض القلب .

وأضافت المنظمات ان معتقلين مفرج عنهم كشفوا انهم رأوا د. مضوى يتعرض للضرب من قبل عناصر جهاز الأمن .

ودعت الـ(35) منظمة و(4) من الشخصيات الحقوقية السلطات السودانية لضمان سلامة د. مضوى وكافة المعتقلين الآخرين الجسدية والنفسية ، وضمان مقابلتهم لمحاميهم وذويهم ، والى الافراج الفورى عنهم فى حال عدم توجيه تهم قانونية تتفق مع المعايير الدولية .

وأعادت المنظمات والشخصيات الحقوقية التأكيد على ضرورة اصلاح قانون الامن الوطنى لعام 2010 الذى يمنح جهاز الأمن سلطات واسعة للاعتقال دون مراجعة قضائية ، كما يمنح حصانة لعناصر الأمن .ودعت الى التحقيق الفورى ومقاضاة الذين تثبت مسؤوليتهم عن سوء المعاملة والتعذيب ، خصوصاً وقد تحول الافلات من العقاب على الانتهاكات الى ممارسة سائدة .

(نص البيان أدناه):

http://www.acjps.org/sudan-urgent-concern-for-rights-defender-on-hunger-strike-over-unlawful-detention/

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