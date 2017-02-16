السرطان في السودان.. أرقام مفزعة في الجزيرة والخرطوم

(سكاي نيوز)

أظهرت إحصاءات جديدة ارتفاع نسبة الإصابة بمرض السرطان في السودان، في الوقت الذي يشكو فيه القطاع الطبي من شح الإمكانات في مواجهة هذا المرض الفتاك.

وحسب هذه الإحصاءات، فإنه يجري تسجيل 12 ألف إصابة بالمرض كل عام، ويشكل الأطفال 8 في المئة من مرضى السرطان، كما أن 50 في المئة المرضى المصابين بسرطان الدم يحتاجون علاجا فوريا.

وتبدو الأرقام مفزعة على النحو الجغرافي، إذ نصف الإصابات بالسرطان تتركز في ولاية الجزيرة، وتصل في الخرطوم إلى نحو 12 في المئة، وفي القضارف إلى نحو 10 في المئة، من معدل الإصابة بأمراض مختلفة.

وعزا خبراء الارتفاع في الإصابات بسبب عدم توفر أساليب التشخيص الصحيحة والحديثة في السابق وتأخر اكتشاف المرض، إضافة إلى الفقر وقلة الوعي الصحي.

وتمثل هذه الأرقام تحديا كبيرا في المؤسسات الصحية، خاصة مع تعطل أجهزة العلاج في المراكز المتخصصة، إذ هناك سبعة مراكز للعلاج الكيميائي، ومركزين فقط للأشعة.

كما أن قلة اختصاص الأطباء زاد في تأخير التشخيص والعلاج للمرضى.

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