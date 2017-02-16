تكون قصتا عجيبة

الفاتح يوسف جبرا

في كل العصور وعلى مر التاريخ تعتبر مهنة التعليم هي أشرف المهن وأهمها حتى قيل إن العلماء هم ورثة الأنبياء لأن الأنبياء لم يورثوا ديناراً ولا فلساً ولا دولاراً، بل ورثوا العلم، والمعلم تقع على عاتقه مسؤولية عظيمة، هي تغذية العقول بالعلم والمعرفة حتى تنشأ الأجيال وهي قادرة على بناء أوطانها، كل الأمم المتقدمة تعتني بمعلميها وترعاهم وتوفر لهم البيئة المناسبة لأداء دورهم الحيوي، بل إن في معظم الدول يحظى المعلم بأكبر راتب في الدولة.. ولكن عندنا القصة (مختلفة تماماً) للأسف الشديد فلم يعد للمعلم في هذا العهد الزاهي النضير هذه المكانة والتقدير الذي كان يحظى بهما في السابق، وإذا تقاضينا عن مسألة تأخر المرتبات وكون أنها لا توفر للمعلم الحد الأدنى من الحياة الكريمة تبقى مسألة توفير البيئة التعليمية فرضاً وواجباً على الدولة (ذات المشروع الحضاري)!

حملت أخبار الأمس النبأ الفاجع باستشهاد مربية فاضلة هي الأستاذة رقية صلاح المعلمة بمدرسة الثورة الحارة 13 للبنات مرحلة الأساس جراء انهيار أحد مراحيض المدرسة (الحفرة)، مع الإيمان بقضاء الله وقدره إلا أن ما حدث يوضح بجلاء فاضح ما يتعرض له قطاع التعليم من إهمال شديد من دولة تقول إحدى أهازيجها (ح نفوق العالم أجمع)..

بالله عليكم كم تساوي قيمة إنشاء مراحيض (سايفون) لكل مدارس العاصمة الحكومية؟ تساوي كم عربة رباعية الدفع ينجعص فيها هؤلاء المسؤولين (ولاة الأمر)؟ كم مرحاض كان من الممكن أن تنشئه (أموال التحلل) وأرقام الفساد والهبر التي يطالعنا بها تقرير النائب العام كل عام ؟

والله لقد بحت أصواتنا ونحن نشير إلى مواقع الخطأ في كل مناحي الحياة طالبين من المسؤولين التدخل للإصلاح ولكن عن أي مسؤولين نتحدث؟ ليست المسالة مسألة مدارس وتعليم، انظروا إلى كافة الخدمات التي تقدم للمواطنين من صحة وعلاج ونفايات إلى غير ذلك..

إن التعليم هو آخر القلاع التي تبقت لهذا الوطن المجنح وهو يتعرض لأوضاع مأساوية تنذر بكوارث عدة وما حدث لهذه المعلمة الفاضلة (رحمها الله) من حادث أليم ما هو إلا جرس إنذار أن أصلحوا حال المدارس، أن قوموا بصيانتها فكفى هذا الإهمال والتسفيه الذي نراه.

إن ما حدث تتحمله هذه الوزارة التي لم نر منها إلا الكارثة تلو الأخرى وما (الكسرة) التي تجدونها أسفل هذا المقال إلا (عينة) واحدة طنشتها (الست الوزيرة) التي لا ينبغي لها ألا تجلس على كرسيها بعد الآن لحظة واحدة فهي مسؤولة أمام الله عن هذه الروح التي أزهقت، نعم أيتها (الست الوزيرة) يجب أن تستقيلي من منصبك لأنك غير جديرة به (هو بالله الجدير منو؟)، وأن تستغفري وتتوبي إلى الله عما فعله إهمالك وعدم إشرافك وتتبعك للمدارس التي أنتي مسؤولة عن كل شئ فيها (قايلين المسؤولية دي لعب؟)!

رحم الله المعلمة الشهيدة (رقية صلاح) وألهم آلها وذويها الصبر والسلوان وهل نرى (نفرة) من قبل (أولي الأمر) لتفتيش المدارس من أجل معرفة مدى صلاحية (مراحيضها) وفصولها ومكاتبها حتى لا تتكرر هذه المأساة وللا القصة ماااا بتستاهل ؟

كسرة:

(أجهزة التصنت خليناها!!) لكن بعد (اغتصاب) معلمتين بولاية غرب دارفور واستشهاد المعلمة (رقية) غايتو الوزيرة دي لو ما استقالت تكون قصتا عجيبة ….

• كسرة ثابتة (قديمة): أخبار ملف خط هيثرو العند النائب العام شنو؟83 واو – (ليها ستة سنوات و 11 شهر) ؟

• كسرة ثابتة (جديدة):أخبار تنفيذ توجيهات السيد الرئيس بخصوص ملف خط هيثرو شنو؟ 42 واو (ليها ثلاث سنوات وستة شهور)

الجريدة

التعليقات

( التعليقات الواردة تعبر عن رأي كاتبها ولا تعبر عن رأي الصحيفة)