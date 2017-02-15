النائب المستقل برطم يطالب بسحب الجوازات السودانية من الأجانب

(حريات)

طالب أبوالقاسم برطم العضو المستقل بالمجلس الوطنى حكومة المؤتمر الوطنى بسحب الرقم الوطني السودانى والجواز من كل الأجانب.

وانتقد برطم دخول الأجانب للسودان دون ضوابط .

وأعلن دفعه بطلب لرئاسة المجلس لاستدعاء وزير الداخلية حول حادثة انفجار اركويت الاحد 12 فبراير الجارى ، وطالب برطم في تصريح لصحيفة (الصيحة) ، وزير الداخلية عصمت عبد الرحمن بإيجاد مبررات لصنع أجانب قنابل محلية داخل الخرطوم ، وقال(بالطبع لم يتم صنع القنابل لاستعمالها في حلب أو دمشق أو سيناء، وإن لم يتم إبعاد السوريين وغيرهم لمعسكرات اللاجئين، فأبشروا بفتنة لا تنتهي).

وكشفت الصحافة الالمانية قبل ايام ان أحد المهاجرين الافارقة ، يحمل جواز سفر سودانى – سجل كلاجئ بألمانيا يونيو 2014 – ، احتال للحصول على (21701) يورو من الاعانات بسبعة أسماء مختلفة . وحين التحرى اتضح انه غير سودانى وحصل على الجواز عن طريق الفساد.

وسبق وأقر راشد الغنوشى بحصوله على جواز سفر سودانى دبلوماسى . وأوضح مصدر مطلع (……كل الاخوان المسلمين من مصر ومن الدول الاخري يحملون جوازات سفر سودانية. كل السوريين المقيمين بالسودان يستطيعون الحصول علي الجواز السوداني بمقابل يبدأ من الفين دولار وكذلك التشاديين والصوماليين وإفريقيا الوسطي والإريتريين…..وقد شاهدنا في العام الماضي عندما تم القبض علي شاحنة مملوءة بالبشر في طريقها الي أوروبا وتم اكتشافها في ليبيا….اكثر من مائة وخمسين شخصا خرجوا من الشاحنات يحملون كلهم جوازات سودانية ولا واحد فيهم يستطيع ان يتكلم لغة عربية وملامحهم كلها صومالية وارتيرية وتشادية.) (لذلك وكما ذكرت في البداية ان الخطأ باكمله يقع علي الحكومة … جعلت الجواز السوداني سلعة رخيصة وفي متناول كل من هب ودب من فلسطيني وعراقي وسوري وصومالي واريتري وتشادي واخواني وهي الآن تتساءل لماذا يقوم ترامب بفعل ذلك وكأنها لا تعلم سوءات ما فعلت….الأرقام تتحدث عن اكثر من ٣٠٠ الف جواز سوداني منحت لاجانب من مختلف الدول …).

ونشرت (حريات) ، بالصور ، ما يتداوله اللاجئون السوريون عن سهولة الحصول على الاوراق الثبوتية السودانية مقابل مبالغ مالية قليلة ! ويؤكد مراقبون ان هذه (التجارة) مما لا يمكن ايقافه بسهولة فى ظل النظام القائم ، لانه خلاف المنطلقات الآيديولوجية الاخوانية ما قبل الحديثة التى ترى ان (جنسية المسلم دينه) ! ، والفساد الشامل الذى تحولت به السلطة القائمة الى دولة فساد ، كذلك فان (فتوح) الاوراق الثبوتية تتولى (خراجها) أسرة عمر البشير ومدير مكتبه وهم غير قابلين للمس فى عرف المافيا الحاكمة .

(للمزيد الروابط أدناه):

http://www.hurriyatsudan.com/?p=218097

http://www.hurriyatsudan.com/?p=217404

https://www.youtube.com/watch?v=D3Qqjlji8JM

http://www.hurriyatsudan.com/?p=217898

http://www.hurriyatsudan.com/?p=217839

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