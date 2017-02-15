هيئة الدفاع عن حقوق الشمالية تدعو للتوجه لمشروع أمطار و إقتلاع الخطر من جذوره عنوة وإقتدارا

(حريات)

بسم الله الرحمن الرحيم

إلى أبناء الولاية الشمالية عموما و محلية الدبة خصوصا ….

السلام عليكم

إن ما يجري في مشروع أمطار من ملابسات أمر فسائل النخيل المصابة بفطر مهلك للشجرة عموما وفي زمن قياسي… لهو محك حقيقي و إختبار مباشر لقدرتنا للدفاع عن حقوقنا و الإستماتة من أجلها في زمن أصبح فيه المسئولون يتسولون و يتاجرون بكل شيء في البلد و مع كل شيء ، صبرنا علي كل أنواع الجبايات و الخصومات و رفع الدعم و إنهيار التعليم و الصحة و الكذب و الفساد والمحاباة ولكن أن يصل الأمر إلى دمار أرزاقنا فهذا لعمري أخطر منعطف لإختبار رجولتنا في الدفاع عن حقوقنا ….

إلى متى الصمت تجاه هذا الدمار الممنهج لهذه الولاية التي ظلت صامدة بالرغم من تجاهلها و ظلمها ….

و حتى نكون عمليين تجاه ذلك فاننا ندعو كل مواطني الشمالية عموما ومحلية الدبة خاصة في يوم الإثنين الموافق 20 فبراير 2017 للتوجه لمشروع أمطار و إقتلاع هذا الخطر من جذوره عنوة و إقتدارا بعد أن فقدنا الثقة في كل مسئول يباع و يشترى بالريال و الدرهم و الدولار في هذا البلد ..و في هذا المدى الزمني مهلة للجهات المسئولة ما فيه الكفاية لتجنب المواجهة مع سكان المنطقة الذين صبروا على كل شيء و و تعاونوا مع هذا النظأم لأبعد الحدود و يكفي ما شيدوا من بنيات تحتية من حر أموال أبنائهم و لكن أن يأتي الأمر إلى مصدر رزقهم فهذا لعمري ما ستراق من أجله الدماء.

فلن نتهاون في ذلك من أجل رضا شيخ أو أمير أو حتى ملك …

دامت الشمالية بأهلهاو بنخيلها حرة أبية …

هيئة الدفاع عن حقوق الشمالية ….

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ملك المعلومة لكل من تعرف..

موعدنا طرمبة قادرة ..

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