سرقة 2 مليار جنيه من اموال جماعة الاخوان بالخارج

(حريات)

كشفت قيادات إخوانية عن رسالة وجهتها قيادات مكتب الإرشاد إلى قواعد الجماعة فى مصر وتركيا والسودان حول سرقة 2 مليار جنيه من اموال الجماعة خلال الايام الماضية.

وقال القيادى الاخوانى بالخارج عزالدين دويدار ، كما اوردت صحيفة اليوم السابع ، (ما كنت أود الخوض فى هذه الكارثة رغم علمى بها منذ مدة . لكن واقعة ضياع أموال الإخوان حقيقية ثابتة بشكل قاطع …).

وأضاف دويدار ( الرقم يتجاوز الـ 2 مليار جنيه، كانت موضوعة كاستثمارات مع رجل أعمال يمنى معروف بالاسم صديق لبعض القيادات مكتب الإرشاد، وثقت فيه القيادات التاريخية كالعادة تحت عبارة (فى جيبنا) على أن يصرف من ريعها شهريا على ملفات الدعم على مكاتب الإخوان وغيره، لكن وكأن البركة سحبت من هذا المال بما تعسفت أيدى المستأمنين عليه فاستخدموه للتمكين لأفكارهم وأنفسهم ولابتزاز مخالفيهم فى الإخوان، وإهدارها فى الإنفاق والبذخ على منفذ إعلامى واحد فى تركيا، فهرب رجل الأعمال ومعه الأموال).

وسبق وأكدت تقارير صحفية مصرية ان ارهابيين مصريين تحولوا الى اثرياء بالخرطوم ، بدعم من أجهزة النظام السودانى .

وأورد ربيع شلبى ، أحد القيادات المنشقة عن الجماعة الإسلامية ، (… ان السلطات السودانية منحت القيادى بالجماعة الإسلامية، حسين عبد العال، مزرعة أسماك على مساحة 5 أفدنة بدون مقابل، ويعمل فيها كل الإرهابيين الهاربين من مصر…) . وأضاف ( إن السلطات السودانية منحتهم مصنعًا للمنظفات وصناعة الصابون، يمتلكه أبو همام أحمد همام، أمير الجماعة فى الإسكندرية، وأن جزءًا من الأموال يرسل لمصر من خلال بعض القيادات …).

(مصدر التقرير أدناه):

http://www.youm7.com/story/2017/2/15/%D9%81%D8%B6%D9%8A%D8%AD%D8%A9-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%B1%D9%82%D8%A9-2-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86/3102011

(للمزيد أدناه):

http://www.hurriyatsudan.com/?p=216282

التعليقات

( التعليقات الواردة تعبر عن رأي كاتبها ولا تعبر عن رأي الصحيفة)