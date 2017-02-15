الأربعاء  15  فبراير  2017
  • من نحن
  • راسلنا
  • اعلن معنا
  • ادعمنا

    • منعم رحمة عن المعتقل د. مضوى ابراهيم : تَبقَى قَويِاً رَغمِ الهِزَال ، مُوغِلاً فِى رَفدِ الحَيَاةِ الجَمَال

    February 15, 2017  

    (فيسبوك)

    يَبدَأُ الخُبزُ باَكِراً

    فِى تَشَّهِي الجِيَاع ،

    يَشرَعُ الجُّبُ سَيفَاً

    لإِقتِناصِ الغَزَال ..

    و تَبقَى قَويّاً رَغمِ الهِزَال ،

    مُمتَنِعاً عَن الطَّعامِ

    و مُوغِلاً فِى رَفدِ الحَيَاةِ الجَمَال .

    (عبد المنعم رحمة – فيسبوك).

    Share

    التعليقات

    ( التعليقات الواردة تعبر عن رأي كاتبها ولا تعبر عن رأي الصحيفة)

    لا تتردد في ترك التعليق...