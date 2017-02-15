ضابط سابق بجهاز الأمن : الوجود الأجنبي سيزيد المخاطر الأمنية في البلاد

(الجريدة)

توقّع المستشار السابق للأمن القومي اللواء (م) حسب الله عمر، ارتفاع المخاطر الأمنية في البلاد بسبب تزايد الوجود الأجنبي، وطالب في الوقت ذاته بتطوير القدرات الفنية والمادية لأجهزة الشرطة للتصدي للجرائم الناتجة عنه.

وقال عمر لـ (الجريدة) أمس (اتوقع ان يستشعر المواطن الخطر بعد وصوله للدائرة الأمنية، ويطالب السلطة باليقظة)، وتابع (السودانيون يمكن ان يغضوا الطرف عن قلة فرص العمل التي سببها الوجود الأجنبي، لكن لايُمكن ان يرتضوا زعزعة امنهم، واجهزة الشرطة تُدرك هذه الحقيقة، لكنها مغلولة الأيدي).

واشار عمر إلى ان السمة العامة للوجود الأجنبي في البلاد تتمثل في نشاطه في 3 اتجاهات، احدهما يُمثل ثقافة العنف والآخر يُمثل ثقافة الجرائم المالية، امّا الثالث فيمثل ثقافة الجرائم الأخلاقية بمختلف انواعها.

ولفت المستشار السابق للأمن القومي، لارتفاع اعداد الأجانب في السودان بما يحملونه من تلك الثقافات، التي قال ان جهاز السلطة لايمكنه الإحاطة بجميعها، وطالب بأهمية تطوير القدرات المالية والمادية لأجهزة الشرطة، لأن طبيعة الجرائم التي يرتكبها الأجانب تُعتبر جديدة عليها، والإحاطة بها تتطلب قدرات خاصة (طبقاً لحديثه).

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