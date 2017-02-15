انا سوداني…. البشير دكتاتور

الطيب محمد جاده

انا افريقي أنا سوداني أرض الخير افريقيا مكاني..زمن النور و العزة زماني فيها جدودي… جباهم عالية…. جباهم عالية..جباهم عااالية مواكب ما بتتراجع تاني

اقيف قدامها و اقول للدنيا انا سوداني أنا افريقي انا سوداني ، الدكتاتور البشير السودان ليست غابة لكي تمرح فيها كما تشاء ، ارجو ان لاتظن ان نشطاء الكيبورد لا يستطيعوا اسقاط نظامك وانك تستطيع ان تستمر بقهرك وكلابك المجرمين وبالقتل والاعتقال . ولتعلم اننا لسنا نشطاء نناضل من اجل السلطة او الجاه او المال بل نحن نشطاء ندافع عن شعبنا المقهور وسوداننا المنهوب الذي جعلته غابة تمرح فيه كما تشاء .لتعلم ايها الدكتاتور ان كل ظلمك وقهرك تجاه هذا الشعب لن نسكت عنه وسنبقى نلاحقك حتى تلحق بمن سبقك . ولتعلم اننا لن ننام ولن نجعلك تنام حتى نعيد الحق للشعب المظلوم ولو كانت حياتنا ومالنا الثمن .دمائنا ومالنا واولادنا فداء لسوداننا وشعبنا الكريم.ارحل ايها الدكتاتور قبل ان ترحل الثورة قادمة مهما حاولة ايقافها او تاخيرها او منعها.ولتعلم انك لن تستطيع شيئا مع من هم من امثالي نذرو كل مايملكون من اجل اسقاطك ايها الدكتاتور.ايها الدكتاتور مهما سرقت من اموالنا ومهما قتلت مننا سيأتي اليوم الذي سنحا سبك به عن كل جنيه سرقته وعن كل قطرة دم سفكتها وعن كل حرا سجنته. أيها الدكتاتور ان فجر الحرية قادم والحرية التي بداخلنا ستحيا من جديد . لتسقط الدكتاتورية ولتحيا الحرية وليعش الشعب عزيز حر ، معا وجميعا ثورة ثورة حتى النصر .

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