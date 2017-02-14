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    • شبكة الصحفيين السودانيين تصدر تقريرها الدورى (راصد الحريات الصحفية)

    February 14, 2017  

    (حريات)

    اصدرت شبكة الصحفيين السودانيين تقريرها الدورى (راصد الحريات الصحفية)، أمس الأثنين 13 فبراير ، ويغطى الانتهاكات ضد الصحافة و الصحفيين في الفترة من الأول من أكتوبر إلى 31 ديسمبر2016.

    (نص التقرير أدناه):

    https://gallery.mailchimp.com/88e9338477e65a4f37004088c/files/7b0c1cd6-137e-4c27-889d-c6f509cbae5f/2016_Q4_Press_Freedom_Watch_Arabic.pdf

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