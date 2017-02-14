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    • ديفيد ديشان يتلقى اوامره من جهاز الأمن

    February 14, 2017  

    (حريات)

    كشف مصدر مطلع لـ(حريات) ان دكتور / ديفيد ديشان رئيس حزب ما يسمى بالجبهة الديموقراطية لجنوب السودان يعمل كأحد عملاء جهاز أمن عمر البشير بجنوب السودان.

    وأضاف المصدر ان ديفيد ديشان يقيم بالخرطوم و يتردد بشكل منتظم علي القصر الرئاسي ومقر جهاز الأمن للإدلاء بما لديه من معلومات مفبركة ولتلقي التوجيهات بما يدلي به للصحافة و الإعلام ، وقد سبق وعرض خدماته علي عدد من السفارات بالخرطوم لكنها لم تواصل معه بعد إكتشافها خواءه المعلوماتى والفكرى والسياسى!!!

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