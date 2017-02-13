وثيقة : تواصل التجديد للتمكين والفساد

(حريات)

أصدر عمر البشير قراراً أمس 12 فبراير بتجديد تعيين خضر جبريل موسى كمدير عام لوقاية النباتات بوزارة الزراعة ، وذلك للمرة الرابعة على التوالى ، ليبقى فى منصبه أكثر من عشرة أعوام بعد بلوغه سن المعاش .

وتشير (حريات) الى ان أحد أهم مصادر تمويل (الأمن الشعبى) التكسب من استيراد الاسمدة والمبيدات الزراعية ، ولذا وعلى مر سنين الانقاذ كان يعهد بوزارة الزراعة الى اشخاص مرتبطين بالاجهزة الامنية مثل : مجذوب الخليفة ، الزبير بشير طه ، نافع على نافع ، عبد الحليم المتعافى ، ابراهيم محمود ، فيصل حسن ابراهيم – لتنسيق الاجراءات التى تسهل تمويل (الأمن الشعبى) عبر الشركات الزراعية التابعة له وللمتأسلمين . ومع استمرار قمع الحريات ، وتحول الفساد الى نظام شامل ، لجأ (المتمكنون) لاستخدام ذات الحيل التى حذقوها فى تمويل الأمن الشعبى لتمويل انفسهم ! وبالنتيجة تحولت المناصب فى وزارة الزراعة الى موضوع للصراع الشرس بين المتأسلمين ومراكز قواهم المتعددة .

وسبق وأصدر عبد الحليم المتعافى ، وزير الزراعة حينها ، قرارا بتاريخ 5/9/ 2010 بالرقم (15) اتبع بموجبه ادارة وقاية النباتات له شخصياً بدلا عن وكيل الوزارة .

ثم اصدر المتعافى 31/12 /2011 قرارا وزاريا رقم (22) يقضى باستمرار خضر جبريل فى منصبه كمدير لوقاية النباتات رغم انتهاء فترة استبقائه بالخدمة المدنية .

وأرسل ديوان المراجع العام خطاباً لوكيل وزارة الزراعة 20/6/2013 يوضح مخالفة استبقاء خضر جبريل للنظم ولقرارات مجلس وزراء الانقاذ نفسه واوصى بايقاف مرتب خضر جبريل اعتباراً من مايو 2013 . وعلى ذلك قرر الوكيل بالانابة بتاريخ 25 / 6/2013 ايقافه عن العمل . ولكن بعد (24) ساعة صدر قرار آخر باعفاء وكيل وزارة الزراعة بالانابة واعادة التجديد لخضر جبريل .

وأصدر عمر البشير قراراً آخرا يوليو 2014 ، بناء على توصية ابراهيم محمود وزير الزراعة حينها ، بالتجديد لخضر جبريل مرة أخرى بدءً من 12 يوليو 2014 .

جدير بالذكر ان عمر البشير سبق وأقر امام قيادات الخدمة المدنية 6 فبراير 2012 بـ( ان سياسة التمكين قد أفقدت الخدمة المدنية رشدها واستقامتها).

(للمزيد أدناه):

http://www.hurriyatsudan.com/?p=116309

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