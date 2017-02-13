الإثنين  13  فبراير  2017
  • من نحن
  • راسلنا
  • اعلن معنا
  • ادعمنا

    • الامارات تستأجر جنوداً سودانيين مقابل ألفى دولار للرأس !

    February 13, 2017  

    (صحف – حريات)

    ربطت مصادر يمنية واماراتية بين زيارة رئيس اركان الجيش الاماراتى للخرطوم الاسبوع الماضى وبين صفقة مع نظام عمر البشير تقضى باستئجار جنود سودانيين مقابل ألفى دولار على الرأس الواحد .

    وتقضى الصفقة باحلال القوات السودانية محل القوات الاماراتية فى حرب اليمن . ويدخل ضمن الاتفاق توسط الامارات لعمر البشير عند الادارة الامريكية الجديدة فيما يتعلق بكونه مطلوباً لدى العدالة الدولية بتهم ارتكاب جرائم الابادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية .

    (مصدر التقرير أدناه):

    http://almasalah.com/ar/news/93544/%D8%A7%D9%84%

    http://www.arabtimes.com/portal/news_display.cfm?Action=&Preview=No&nid=23383

    http://www.suhf.net/Syash/56162/%D9%88%D8%B7%D9%86-

    (للمزيد أدناه):

    http://www.hurriyatsudan.com/?p=217159

    Share

    التعليقات

    ( التعليقات الواردة تعبر عن رأي كاتبها ولا تعبر عن رأي الصحيفة)

    تعليق واحد على “الامارات تستأجر جنوداً سودانيين مقابل ألفى دولار للرأس !”

    1. بعشوم كلب للخلأ في February 13th, 2017 1:35 pm

      ناس طه وعصابتو بيكون متفقين مع العرب وواقع ليهم الراس بالشى الفلانى و المسكين الجندى يناولوه الألفين ويقولوا ليه : فيها خصومات (زكاة و ترعة كنانة وتريعة البجا…أألخ)

    لا تتردد في ترك التعليق...