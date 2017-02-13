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الامارات تستأجر جنوداً سودانيين مقابل ألفى دولار للرأس !
ربطت مصادر يمنية واماراتية بين زيارة رئيس اركان الجيش الاماراتى للخرطوم الاسبوع الماضى وبين صفقة مع نظام عمر البشير تقضى باستئجار جنود سودانيين مقابل ألفى دولار على الرأس الواحد .
وتقضى الصفقة باحلال القوات السودانية محل القوات الاماراتية فى حرب اليمن . ويدخل ضمن الاتفاق توسط الامارات لعمر البشير عند الادارة الامريكية الجديدة فيما يتعلق بكونه مطلوباً لدى العدالة الدولية بتهم ارتكاب جرائم الابادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية .
(مصدر التقرير أدناه):
http://almasalah.com/ar/news/93544/%D8%A7%D9%84%
http://www.arabtimes.com/portal/news_display.cfm?Action=&Preview=No&nid=23383
http://www.suhf.net/Syash/56162/%D9%88%D8%B7%D9%86-
(للمزيد أدناه):
http://www.hurriyatsudan.com/?p=217159
التعليقات( التعليقات الواردة تعبر عن رأي كاتبها ولا تعبر عن رأي الصحيفة)
تعليق واحد على “الامارات تستأجر جنوداً سودانيين مقابل ألفى دولار للرأس !”
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