اسرائيل ترحب بدعوة يوسف الكودة لتطبيع العلاقات معها

(وكالات – حريات)

رحب الوزير الإسرائيلي أيوب قرا من حزب الليكود الحاكم، بدعوة رئيس حزب الوسط الإسلامي في السودان يوسف الكودة لتطبيع العلاقات مع اسرائيل.

وكان الكودة صرح بعدم وجود مانع شرعي على اقامة علاقات مع اسرائيل. واستشهد في دعوته بالسيرة النبوية متسائلا (هل حدثتنا السيرة النبوية عن القتال فقط؟ السيرة حدثتنا عن الموادعة والمهادنة والمعاهدة، لماذا لا نعرف غير القتال والجهاد؟).

واعتبر الوزير الاسرائيلى ايوب قرا الدعوة (بمثابة دعم جاد ومميز للعلاقات الطيّبة المتوقعة في العهد الجديد الذي يلوح بالأفق بقيادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو في المرحلة المقبلة).

وقال القرا في اجتماع لاعضاء حزب الليكود عُقد في قرية يانوح بالجليل شمالي إسرائيل (هذه فاتحة خير سنشهد في اعقابها مفاجآت أخرى في الزمن القريب، خصوصا مع تغيير الإدارة الامريكية والأجواء الجديدة المؤيدة لإسرائيل).

وأضاف الوزير (ان هذه الأجواء الجديدة التي يشهدها العالم في هذه الفترة الزمنية بالتحديد تمنح دفعة بل وتشجع دولا أخرى في العالم العربي والإسلامي لتطبيع العلاقات مع دولة إسرائيل).

وسبق وأوضح الاعلام الاسرئيلى الدور الذي لعبته كل من السعودية وإسرائيل فى الوساطة ما بين السودان والرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما لرفع بعض العقوبات عن النظام السودانى.

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