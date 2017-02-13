تحالف قوى المعارضة السودانية بالولايات المتحدة ينعى الدكتور عبدالماجد علي بوب

(حريات)

تحالف قوى المعارضة السودانية بالولايات المتحدة

نعي أليم

ينعي تحالف قوى المعارضة السودانية بالولايات المتحدة الدكتور عبدالماجد علي بوب الذي وافته المنية مساء أمس السبت ١١ فبراير ٢٠١٧ بمستشفى اوكلاند- كالفورنيا إثر علة لم تمهله طويلا.

يعتبر الفقيد الأب الروحي لتحالف قوى المعارضة السودانية بالولايات المتحدة و هو من مؤسسي التحالف، كان الفقيد مخزنا للرأي الصديد و الحكمة و رجاحة الرأي ، ظل يمد التحالف بنير الأفكار و المقترحات و الآراء و ماسكا بزمام المبادرة في الأنشطة المختلفة، و كان من إهتمامته قضايا النازحين و اللاجئين و الطلاب ، و قد إبتدر عدة حملات إنسانية لدعم هذه الفئات أهمها حملة دعم طلاب و طالبات دارفور .

تميز الفقيد بالتواضع و الاحترام و دماثة الخلق و الإصلاح بين الناس و قد كان انسانيا يحب الخير للجميع .

له مساهمات فكرية و سياسية كثيرة و نشر له العديد من الأوراق و البحوث و من مؤلفاته :

١٩ يوليو إضاءات و وثائق

السودان – جدل الوحدة و الإنفصال

جوزيف قرنق ( تحت الطبع)

خالص التعازي لأسرته و معارفه ورفاقه و الجالية السودانية بسان فرانسيسكو و منبر كالفورنيا الديمقراطي.

معتصم أحمد صالح

مسؤول الإعلام و الناطق الرسمي

تحالف قوى المعارضة السودانية بالولايات المتحدة.

التاريخ / ١٢ فبراير ٢٠١٧.

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