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    • الإعلام الرقمي ودوره في التحكم بالرأي العام

    February 13, 2017  

    (مؤمنون بلا حدود)

    الإعلام الرقمي ودوره في التحكم بالرأي العام

    هانيس غراسيغير، ميكائيل كروغيرُس

    ترجمة : يوسف أشلحي

    يكشفُ هذا المقال، بين يدي القارئ الكريم، بشكلٍ دقيقٍ، الدورَ البارز الذي أدّاه استثمارُ وسائط التواصل الاجتماعي (فيس بوك، تويتر…)، والاستعانة ببعض الفتوحات المعرفية (البيانات الضخمة) (Big Data)، في استمالة قاعدةٍ انتخابية عريضة. ولعلّ ما يثير السؤال في هذا المقال هو: كيف أخذت المعارف تحيد عن أهدافها النبيلة، وباتت تخضع، بشكلٍ لافتٍ، لمنطق التسليع والتسويق؟ وكيف يتمّ استثمار بعض المكتسبات المعرفيّة الجديدة، وتوظيف الوسائط الرقمية، بقصد ضبط سلوك الإنسان وتطويعه، على أمل تحقيق مآرب سياسية واقتصادية معلومة؟

    (نص الدراسة أدناه):

    http://www.mominoun.com/pdf1/2017-01/i33lamm.pdf

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