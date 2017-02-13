علماء السُّنَّـة وموقفهم من المنـطق

(خالد الروَّيهب)

علماء السُّنَّـة وموقفهم من المنـطق بين القرن العاشر والثالث عشر الهجري (1500 – 1800)

خالد الروَّيهب

ترجمة يوسف مدراري

الملخّص:

في هذه المقالة التي بين يدينا، سنقوم بفحص دعوى كولدزيهر (Goldziher) التي ظلَّ متشبثاً بها، والتي ما يزال يتكرَّر صداها في الدراسات الحديثة، تلك الفكرة القائلة إنَّ علماء أهل السُّنَّة بدءاً من القرنين الثالث عشر والرابع عشر الميلاديين تصاعدت إدانتهم للعلوم العقليَّة ومن ضمنها المنطق. فانطلاقاً من فتاوى علماء القرون السادس عشر والسابع عشر والثامن عشر، سنبيّن أنَّ وجهة نظر كولدزيهر هذه متهافتة؛ فعلى العكس من ذلك كان الاتجاه العام عند علماء كلٍّ من بلاد المغرب ومصر وتركيا هو تجاوز القول إنَّ المنطق مستحبٌّ، وفي بعض الأحيان يمكن اعتباره فرض كفاية على الأمَّة ككلٍّ. لكن يجب الاعتراف كذلك بأنَّ بعض الأصوات المعارضة للمنطق ظلّت تتردَّد في تلك القرون مثل القاضي زاده. وهذا الموقف المتقبّل للمنطق والمرحّب به كان هو الاتجاه العام لعلماء السُّنَّة حتّى ظهور الحركة السلفيَّة في القرنيْن التاسع عشر والعشرين.

(نص الدراسة أدناه):

http://www.mominoun.com/pdf1/2017-01/sonna.pdf

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خالد الروَّيهب

باحث وأكاديمي أمريكي، أستاذ اللغة العربية وتاريخ الفكر الإسلامي، جامعة هارفارد، من مؤلفاته: “تاريخ الفكر الإسلامي في القرن السابع” (2015).

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يوسف مدراري

باحث مغربي، يعدّ أطروحة دكتوراه في موضوع: “آليات الاستدلال في علم الكلام الأشعري المبكر”، بمؤسسة دار الحديث الحسنية، الرباط، المغرب.

(نقلاً عن مؤمنون بلا حدود).

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