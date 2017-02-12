انفجار بالخرطوم يفضح استمرار رعاية الارهاب

(حريات)

حدث انفجار قوى باحدى الشقق السكنية بحى اركويت بالخرطوم ، صباح اليوم الاحد 12 فبراير.

وأوضح مصدر مطلع وموثوق لـ(حريات) ان الشقة التى تقع جنوب مسجد عمربن الخطاب باركويت (الصورة مرفقة) ، يسكنها ارهابيون مصريون وليبيون ، ومكدسة بالاسلحة والمتفجرات ، وحدث انفجار صباح اليوم نتيجة خطأ فنى اثناء تدريب العناصر الارهابية على صنع واستخدام المتفجرات .

وأضاف ان الواقعة اذ سببت ذعرا هائلا وسط سكان الحى ، وقدمت دليلاً دامغاً على رعاية النظام السودانى للارهاب ، مما لا يمكن انكاره ، الامر الذى اضطر (عباقرة) جهاز الأمن السودانى – المستضيفين للارهابيين – الى نشر شائعة بان شاغلى الشقة من السوريين ، على اعتبار ان دعم المعارضة المسلحة السورية غير مستنكر لدى عديد من الجهات الاقليمية والدولية ، خصوصاً دول الخليج والولايات المتحدة الامريكية ، وهى الاطراف التى يحرص النظام السودانى على تمرير لعبته المزدوجة عليها – والقائمة على دعم الحركات الارهابية وفى ذات الوقت التعاون فى مكافحتها , لكن بالطبع فى الحدود التى لا تغلق سوق سمسرته !.

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