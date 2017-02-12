مهندس مدنى يضرم النار فى نفسه هاتفاً (البشير ديكتاتور)

(حريات)

اضرم المهندس عثمان رمضان النار فى نفسه أمس السبت بميدان (ابوجنزير) وسط الخرطوم .

وأفاد شهود عيان ان المهندس المدنى الشاب كان يهتف ( أنا سودانى ، البشير ديكتاتور).

وتمكن المارة من اخماد النيران ، ونقل الشاب الى مستشفى ابراهيم مالك أمس ، حيث اجريت له اسعافات أولية ، ثم حول اليوم الاحد الى مستشفى بحرى.

وأوضحت مصادر مقربة من أسرة المهندس انه يسكن منطقة اللاماب بحر ابيض ، وسبق وهدمت السلطات الحكومية منزل أسرته قبل حوالى عامين ، واثناء الهدم وعند احتجاج المهندس عثمان رمضان اعتقله جهاز الأمن وعذبه .

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