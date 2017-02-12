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    • مهندس مدنى يضرم النار فى نفسه هاتفاً (البشير ديكتاتور)

    February 12, 2017  

    (حريات)

    اضرم المهندس عثمان رمضان النار فى نفسه أمس السبت بميدان (ابوجنزير) وسط الخرطوم .

    وأفاد شهود عيان ان المهندس المدنى الشاب كان يهتف ( أنا سودانى ، البشير ديكتاتور).

    وتمكن المارة من اخماد النيران ، ونقل الشاب الى مستشفى ابراهيم مالك أمس ، حيث اجريت له اسعافات أولية ، ثم حول اليوم الاحد الى مستشفى بحرى.

    وأوضحت مصادر مقربة من أسرة المهندس انه يسكن منطقة اللاماب بحر ابيض ، وسبق وهدمت السلطات الحكومية منزل أسرته قبل حوالى عامين ، واثناء الهدم وعند احتجاج المهندس عثمان رمضان اعتقله جهاز الأمن وعذبه .

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    التعليقات

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    تعليق واحد على “مهندس مدنى يضرم النار فى نفسه هاتفاً (البشير ديكتاتور)”

    1. هدهد في February 12th, 2017 6:10 pm

      دمروا بييته وعذبوهو وبعد هذا كله يضرم النار في نفسه !!!!! هذا انتحار وقتل للنفس ومن الجرائم الكبيرة ، لماذا لا ينتقم لنفسه فيمن عذبوهو ودمروا بيته ويطلق طلقة في الشخص الذي يرى انه سبب في دمار بيته ونفسه ؟؟؟؟؟ تموت شهيدا ودفاعاعن مالك ونفسك وهذا هو السلاح الذي نجح فيه العراقيين والسوريين في خصومهم . سلاح التفجيرات هو المخيف وهو الذي يزيزل هؤلاء الفاسقين سماسرة الدين وتجار الشريعة ولا شيئ غيره .

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