تدخل رئاسي يمنع ابادة شتول النخيل الفاسدة التي استوردت بواسطة شركة امطار ؟!!!

(أخبار الحركة الجماهيرية)

تدخل رئاسي يمنع ابادة شتول النخيل التي استوردت بواسطة شركة امطار الاماراتية؟!!!

في انتهاك صريح للسيادة الوطنية والتبعية للراسمال الخليجي وحماية سمعة شركاته افادت مصادر (اخبار الحركة الجماهيرية) ان رئيس الجمهورية عمر البشير عبر وزير الزراعة منع ابادة شتول النخيل المستوردة بواسطة شركة امطار الاماراتية.

يذكر أن تيما مكونا من إدارة الحجر الزراعي وإدارة الجمارك والأمن الاقتصادي وصل مدينة الدبة اليوم للقيام بإبادة شتول النخيل بعد أن اثبت المعمل الهولندي ( ان الفطر الذي تم عزله من شتول النخيل التي استوردت بواسطة شركة امطار انه فطر Fusarium oxysporum f.sp. albidin المسبب لمرض البيوض). و كانت نتجة المعمل الهولندي اكدت على تقرير دكتورة مرمر من كلية العلوم وتقرير الحجر الزراعي بوجود الفطر المسبب لمرض البيوض وسبق ان كشفت ادارة الحجر الزراعي، بالادارة العامة لوقاية النباتات عن ادخال شركة امطار الاماراتية لعدد (20) ألف شجرة نخيل (سيجي) للولاية الشمالية مصاب بفطر يسبب مرض (البيوض) القاتل للنخيل.

وأوضحت مديرة ادارة الحجر الزراعي فوزية عباس مختار ان وزارة الزراعة الاتحادية اوفدت شخصين من ادارة الحجر الزراعي لمدينة العين للوقوف على النخيل المراد استيراده، ولفتت الى ان الوفد لم يتمكن من اخضاع العينات للفحص بالامارات لعدم وجود معمل امراض نباتات. وأشارت مديرة الادارة الى وصول الشحنة الاولى بعدد (10) آلاف نخلة وتم اخضاعها للاشتراطات، وكشفت ان نتائج الفحص اثبتت ان النخيل (السيجي) مصاب بفطر متخصص في النخيل يسبب مرض البيوض، بالاضافة الى مرض تقرح الجذور (النيماتودا) بنسبة اصابة بلغت (100%)، ونوهت الى ان ذلك الفطر من اخطر امراض النخيل على الاطلاق، لأنه يدمر الجهاز الوعائي للنبات. وكشفت فوزية عن اخلال الشركة عن التعهد الذي وقعته بالمطار للحصول على افراج مؤقت للشتول، وأوضحت ان التعهد ينص على عدم التصرف في الشتول لحين الفراغ من اجراءات الفحص. وأكدت مديرة الادارة وصول شحنة اخرى بعدد (10) آلاف نخلة قبل ظهور نتائج الفحص للشحنة الاولى، وبإخضاعها للفحص تبين ان الشحنتان تحملان ذات الفطريات، ولفتت الى ان الفطر الموجود بالشتول دمر (12) مليون نخلة بدولة المغرب وتسبب في نزوح السكان. وكشفت فوزية عن تشكيك الشركة في نتائج الفحوصات وبعد تدخل وزير الزراعة الذي يترأس مجلس ادارة الشركة، كونت لجنة لإعادة الفحص بالحمض النووي، وجاءت النتيجة مطابقة لنتيجة الحجر الزراعي، وقالت (لا تزال الشركة متشككة وارسلت عينات لهولندا بواسطة كلية العلوم جامعة الخرطوم).

ويذكر أن ادراة الحجر الزراعي خاطبت الشركة بغرض ابادة الشتول التي تم اخراجها من مواعينها فوراً، وتعقيم التربة او اعادة الصادر في مدة لا تتجاوز (12) يوماً، الا ان المدة المحددة انقضت، واعتبر مسؤولون بالادارة ما حدث من الشركة تماطلاً، ونبهوا الى انها تعتمد على التدخل السياسي لتقليل الخسارة التي تبلغ مليون و (300) ألف دولار. وقال مصدر متخصص في وقاية النباتات ل(اخيار الحركة الجماهيرية) النخيل معرض الان بالفناء التام بهذا المرض ويتحمل المسئولية شركة امطار ووزير الزراعة الاتحادي ومدير الوقاية والغريب في امر القضية أن شركة امطار لم تنتظر انتهاء إجراءات الحجر الزراعي التي حددتها السلطات الرسمية بمطار الخرطوم وقامت بنقل (20,000) عشرون ألفاً من فسائل النخيل الى الشمالية، بالرغم من وضوح توجيه الحجر الزراعي المكتوبة، بعد أن أثبتت الفحوصات المعملية إصابة هذه الشتول بفطر البيوض وهو يعتبر من أخطر الأمراض التي تصيب أشجار النخيل وينتشر كما تنتشر النار في الهشيم، ويهدد كل أشجار النخيل في الولاية الشمالية بالفناء. يذكر تحت احتجاج شديد اللهجة من شركة أمطار، وجه السيد وزير الزراعة بإعادة الفحص مرة أخرى وجاءت النتيجة مؤكدة للفحص الأول وهو إصابة الشتول بفطر البيوض وتقرح الجذور، وتكرر احتجاج الشركة وتم إرسال العينات لهولندا. امس اثبت المعمل الهولندي ان الفطر الذي تم عزله من شتول النخيل التي استوردت بواسطة شركة امطار انه فطر Fusarium oxysporum f.sp. albidin المسبب لمرض البيوض.

(أخبار الحركة الجماهيرية).

نشرة يومية تصدر عن مكتب الاعلام المركزي للحزب الشيوعي السوداني

العدد رقم (73).

السبت 11 فبراير 2017م.

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