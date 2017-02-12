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    • أحد أدعياء (المعارضة المسلحة) فى مهمة لجهاز الأمن السودانى بالقاهرة

    February 12, 2017  

    (حريات)

    أوضح مصدر مطلع وموثوق لـ(حريات) ان (م . أ) – عميل جهاز الأمن السودانى ورئيس احدى المجموعات المنشقة مؤخرا عن حركة العدل والمساواة السودانية – يزور حالياً مصر .

    وأضاف ان (م . أ) ظل مزروعا فى حركة العدل والمساواة عدة سنوات ، وحين تأكد بان قيادة الحركة اكتشفت ارتباطاته الامنية  انشق عنها ، ومول جهاز الأمن انشقاقه بحوالى (100) ألف دولار ، ومع ذلك لم ينجح الا فى استقطاب افراد قلائل.

    واوضح ان (م . أ) يزور القاهرة حالياً فى مهمة أمنية ، للزعم بان مصر تدعم المعارضة السودانية ، وذلك للرد على المعلومات الموثقة عن دعم النظام السودانى للارهابيين المصريين . وأضاف ان (م . أ) وفى هذا المسعى (جاهد) ليجرى حواراً مع صحفى مغمور فى صحيفة مصرية مغمورة وليصرح عن انه قدم الى مصر لـفتح قنوات ما بين الحركات المسلحة والقيادة المصرية ! وهو تصريح يعبر عن سذاجة الفبركة ، فترى لو كانت هناك قنوات مثل هذه حقاً ستعلن فى الصحف السيارة ؟!!

    وأوضح المصدر ان (م . أ) يقيم فى ضيافة جهاز الأمن السودانى بالقاهرة ، كما تسهل عناصره وعناصر سفارة النظام اتصالاته وتحركاته ، وذلك فى غفلة من السلطات المصرية التى يبدو انها لا تعرف الشخص المعنى وطبيعة انتمائه لجهاز الأمن السودانى .

    وقال ان زيارة (م . أ) تعيد الى الذكرة المبادرة المسماة بـ(مبادرة الشعوب العربية لدعم السودان) التى فبركها جهاز الأمن للزعم باستضافة مصر لمبادرة ضد النظام السودانى ، وهى فى الواقع مبادرة وهمية لخدمة النظام الذى حاصرته المعلومات الموثقة عن رعايته الارهاب .

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    التعليقات

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    تعليق واحد على “أحد أدعياء (المعارضة المسلحة) فى مهمة لجهاز الأمن السودانى بالقاهرة”

    1. Ali Elnair في February 12th, 2017 5:36 pm

      منصور أرباب ،، مزروع منذ خروجه و إنضمامه بحركة تحرير السودان و من الذين ساهموا في تفكيك حركة تحرير السودان قيادة خميس عبدالله أبكر

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