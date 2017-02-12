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    • بالفيديو ، فضيحة البصل ! الاصوليون ملة واحدة وان اختلفت الاديان

    February 12, 2017  

    (وكالات – حريات)

    كشف مقطع فيديو بثته القناة الثانية الإسرائيلية، أن أرييه درعي، زعيم وأحد مؤسسي حزب “شاس” الإسرائيلي (حزب المتدينين الشرقيين المتشدد)، استخدم “البصل” ليتظاهر بالبكاء على الراحل عوفاديا يوسف؛ الذي يعتبر الأب الروحي لحزب “شاس”.

    وحاول الوزير البكاء دون جدوى ، ثم استخدم البصل ، وهو يضحك خلال فرك عينيه ، كي يتظاهر بالبكاء على زعيمه الروحي المتطرف.

     (شاهد الفيديو):

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