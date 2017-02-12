منبر كلفورنيا ينعي المناضل الجسور د.عبد الماجد بوب

(حريات)

منبر كلفورنيا ينعي المناضل الجسور د عبد الماجد بوب

الي جنات الخلد يا د. علي بوب!!

روعنا مساء اليوم بفقد قامة ونخلة سامقة و جبلا صلدا و عقلا راسخا!!

رحل عنا هذا الإنسان الودود ذو الهدوء، و طول البال و عظيم المنوال! رحل عنا د. بوب قلما وكتابا وسفر تاريخ وطني، ابي لا يباري أو يبزه احد!!! رحل عنا قبل ساعات قليلة الإنسان الخلوق ،قليل الكلام طويل العماد عميق البصر والبصيرة!! رحل المتحدث اللبق الذي يخرج منه الكلام حكمة، و معرفة، وجسارة لا تلين!!! نبكيك اليوم أبا واخا وصديقا و بوتقة جمعت و رصدت كل الطيبة!!! رحلت والوطن يحتاجك عند المنحني، ونحن نحتاجك للقيادة والريادة والاتيان بالحسم عند الملمات، والخروج من الانفاق المظلمة، وبسط الأمل بإنجاز المني!

لكن أجل الله لا يؤخر إذا جاء !!

لك الرحمة والمغفرة ولأسرتك الصغيرة والممتدة وللوطن الكبير أحر التعازي و المشاركة الوجدانية في الفقد الجلل! وانا لله وانا اليه راجعون

و يتوجه منبر كلفورنيا الوطني لأسرته و رفاقه في الحزب الشيوعي و المنبر و في مختلف كيانات المعارضة و العمل العام ونسأل الله أن يلهمهم الصبر والسلوان.

لقد كرس المرحوم كل حياته الحافلة بالنضال و العمل من اجل قضايا و هموم الشعب السوداني.

و انا لله و انا اليه راجعون.

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